Basisti Lauri Porran yhtye lentää nyt korkealla – yhtye juhlisti pitkään odotettua uutta albumiaan Tavastialla

viikon maanantaina loppuunmyydyllä Tavastia-klubilla juhlittiin kuuluvasti vuonna 1969 perustettua Tasavallan Presidenttiä sekä muistutettiin laajemminkin rockmusiikillisten esitaiteilijoiden merkityksestä tulevaisuudelle.Ja aivan oikein, ilman ensimmäisen polven monilahjakkaita jukkatolosia, pekkapohjoloita ja jukkagustavsoneja suomalainen progerock kuulostaisi taatusti aika toisenlaiselta.Ja ehkä myös basisti-säveltäjä Lauri Porra, jonka kokoama ja johtama Flyover Ensemble juhlisti keskiviikkoiltana pitkään odotettua uutta albumiaan samoilla legendojen jalansijoilla Tavastialla.Stratovariuksessa kohta viisitoista vuotta soittanut Porra, joka täyttää perjantaina 42 vuotta, on uteliaan avomielinen musiikintekijä, jota tyylirajat eivät tunnu pidättelevän paljoa ainakaan omilla albumeilla.Edellisen Flyover-levyn (2015) jälkeen Porra on työntänyt niitä vieläkin etäämmälle kahdella oikeasti poikkeuksellisella julkaisullaan. Entropia (2017) sisälsi Sinfonia Lahden tilaaman bassokitarakonserton ja Kohta (2018) siltä irrotetun toisen sinfonisen tilaustyön, jonka toisen version solisti oli omaa pitkää tarinallista tekstiään lausuva Paperi T.saattoikin kuvitella, että viime vuosien tajunnalliset laajennukset ovat tuoneet Flyover Ensemblen monityyliseen ja Porran säveltämään soitinmusiikkiin lisää sekä syvyyttä että varmuutta.Tosin vähän odottamatta tämä kuului kaikkein kirkkaimmin illan pisimmässä vedossa, joka oli pienyhtyeversio syyskuun lopussa kantaesitetyn suuremman teoksen yhdestä osasta. Ja jonka Porra oli siis säveltänyt sinfoniaorkesterille.”Huh huh”, huudahti hän sen jälkeen itsekin ja kumarsi ennen kaikkea yhtyeensä kitaristille, ”mahdottomat sormitukset” vaivatta selvittäneelle Mikko Kososelle. Tosiaan: hänen virtuoottinen suorituksensa oli kappaleen nimen, Concrete Ecstasyn veroinen.Moneen taittuva Kosonen olikin konsertin keskeinen solisti kautta linjan, ja ehkä myös levyä rockaavammin. Toki omat näytönpaikkansa saivat kosketinsoittaja Aki Rissanen ja pasunisti, lyömäsoittimilla tuplannut Juho Viljanen.Porra ei tunkenut yhtyeen eturiviin ylenmääräisillä bassosooloilla, mutta ei ollut syytä eikä oletettavasti tarvettakaan. Viiden muusikon Flyover Ensemble on ennen kaikkea yhtye, jonka melodinen, maalaileva ja osaksi virtuoottinen instrumentaalimusiikki on hänen omaansa.lupasi soittaa konsertissa uuden Dust-albumin (Ranka Kustannus) alusta loppuun ja niin se todella tekikin – raskaanpuolisesta metallimaisesta avauksesta avaruudelliseen, puolielektroniseen lopetukseen.Osien järjestys ei ollut vain sama kuin levyllä, ja jatkuvuutta rikkoivat hieman myös väliin täydennyksiksi tulkitut vanhat kappaleet. Mutta toisaalta ne vakuuttivat, että Flyover Ensemble lentää nyt korkealla ihan millä tahansa materiaalilla.