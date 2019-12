Kulttuuri

Radion sinfoniaorkesteri päätti syyskautensa jäähyväistunnelmiin –yhdeksäs sinfonia jäi kuolemansairaalta Bruc

Hannu Linnun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Brucknerin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jäähyväistunnelma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

johtama RSO päätti syyskautensa Brucknerin viimeisen, yhdeksännen d-molli-sinfonia esitykseen. Teos jäi kuolemansairaalta Brucknerilta keskeneräiseksi, vaille finaalia. Kolmella osalla on silti kestoa yli tunti.Brucknerin kaikki sinfoniat ovat eräänlaisia suuruusfantasioita, joissa itsensä ulkopuoliseksi tuntenut, vieraantunut ja yksinäinen säveltäjä loi musiikillaan itselleen mahtavan sisäisen maailman.Ne eivät ole kuitenkaan pelkkiä turvapaikkoja, sillä sisäisen ja ulkoisen maailman ristiriidat heijastuvat kaikkiin sinfonioihin.yhdeksännen sinfonian ensiosan ensimmäinen teema syntyy tyhjyydestä ja kaaoksesta. Hannu Lintu loihti ensiosan alkuun valtaisan ja aution, wagneriaanisen erämaatunnelman, jossa perinteisen tonaalisuuden rajat usein hämärtyvät pahaenteisesti.Kun Lintu rakenteli osan jyriseviä nousumaininkeja, tuntui joskus siltä, että jäinen kylmyys hohkasi tässä alppimaisemassa. Pääteema pauhasi kolkkona ja brutaalina, tuskainen sivuteema lauloi tyydyttämätöntä rakkaudenkaipuuta.Brucknerin blokkimainen muotoajattelu on alituinen ihmettelyn aihe. Sen sijaan että Bruckner olisi sommitellut siirtymiä teemaryhmistä toiseen, hän katkaisee terävästi yhden blokin ja aloittaa muitta mutkitta uuden, kontrastoivan blokin.Brucknerin mystinen sinfoninen jatkuvuus syntyi nytkin. Linnun reittisuunnitelma suuntautui musiikin nykyhetkessä myös vääjäämättömästi tulevaa suuntaa kohti, läpi blokkirajojen.Jos ensiosa on jo täynnä jyrkkiä kontrasteja, kaikkein suurin kontrasti syntyy toisen osan Scherzon ja sitä ympäröivien kahden osan välille. Scherzon primitiivisessä jyskytyksessä voi kuulla uuden koneaikakauden raakaa, inhimilliset äänet tukahduttavaa melua. Trion pieni pastoraalinen oboemelodia oli haavekuva menneisyydestä.Adagiossa Lintu porautui kiihkeästi osan lunastuksen kaipuuseen, sen päättymättömään pyrkimykseen kohtia valoa.Tuska, kaipuu ja resignaatio soivat tässä suurten jäähyväisten monivivahteisessa tunnelmassa.virittyi jo konsertin ensimmäisessä teoksessa, yhdysvaltalaisen Peter Liebersonin (1946–2011) viisiosaisessa laulusarjassa Songs of Love and Sorrow Pablo Nerudan kauniisiin ja musikaalisiin espanjankielisiin runoihin.Kanadalainen tähtilaulaja Gerald Finley kulki Liebersonin musiikin uusromanttisessa, valohämyisessä virrassa melankolisten ja hellien muistojen polkuja.Hänen vahva ja taipuisa äänensä on väriltään tasaisen kaunis ja lämmin, jopa yllättävän valoisa bassobaritoniksi.Yleisilme oli rauhallisen ja kaipaavan mietiskelevä. Joskus Nerudan runojen säteilevät luontokuvat ja rakkaudentunteet sysäävät musiikin kiihkeisiin nousuihin, huudahduksiin ja pyörteisiin.Soolosello oli laulajan lähin seuralainen. Puhaltajia säveltäjä on yhdistänyt runollisesti ja säästeliäästi luonnon ilmiöihin tai vaikkapa rakastetun hiuksiin.