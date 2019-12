Suomalaisnainen päätyi Hollywoodin kuumimpien tähtien sijaisnäyttelijäksi, ja nyt edessä on todellinen suurtuotanto Lauren Okadigbosta on lyhyessä ajassa tullut stunt-ammattilainen, joka heittäytyy autoista Hollywood-näyttelijöiden puolesta. Riihimäeltä ponnistaneelle esiintyjälle riskien ottaminen on luontaista.