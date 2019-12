Kulttuuri

Dokumenttisarja neljästä 80-luvun suosikkielokuvasta tuputtaa nostalgiaa mutta vauhti ja vitsikkyys helpottava

”Polttakaa

Meille

Jaksojen

Meille rakkaimmat elokuvat, Netflix. (K16)

negatiivit ja kerätkää vakuutusrahat.” Näin Hollywood-tuottaja Aaron Russo neuvoi firmaa, joka oli juuri saanut valmiiksi Dirty Dancing -elokuvan raakakopion. Onnekseen firman pomot eivät noudattaneet neuvoa. Elokuva dominoi katsojatilastoja 19 viikkoa.Tämän ja paljon muuta tri­viaa oppii Netflix-sarjasta Meille rakkaimmat elokuvat. Kukin jakso kertoo yhdestä tunnetusta elokuvasta: ensimmäinen Dirty Dancingistä (1987), toinen Home Alone -komediasta (1990), kolmas Ghostbustersista (1984) ja neljäs Die Hardista (1988).Jaksot kertovat tuotannon alulle saattamisesta, kuvauksista ja lopulta elokuvan vastaanotosta. Katsojan ei varsinaisesti tarvitse jännittää viimeistä, sillä jokainen elokuvista oli massiivinen hitti. Sarja painottaa kuitenkin ”läheltä piti” -tilanteita, epäonnistumisen mahdollisuuksia ja hidasteita. Niin kuin Aaron Russon kommenttia tai Dirty Dancing -näyttelijä Patrick Swayzen polvivammaa.rakkaimmat elokuvat -sarja on kylkiäinen Netflixin sarjalle 80-luvun rakkaimmat lelut. Molempien taustalla vaikuttaa tuottaja Brian Volk-Weiss, ja molemmat tyrkyttävät kasarinostalgiaa.Ylenmääräisen nostalgian nielemistä helpottaa sarjan vitsikkyyteen ja vauhdikkuuteen pyrkivä kerrontatyyli. Nostalgia on tosin leivottu sisään siihenkin. Alkukrediiteissä nauha pyörii vhs-laitteessa, josta lopuksi tulee ulos kunkin elokuvan nimellä merkitty video­kasetti. Myöhemmin kikkaillaan vhs-formaatista muistuttavilla kuvakelausefekteillä.Leikkaukset ovat nopeita, kertoja epämuodollinen ja haastateltavat kiinnostavia – vaikka avainnäyttelijät joukosta uupuvatkin. Sarjan varsinainen vetovoima piilee kuitenkin mehukkaissa anekdooteissa.Sisältöanalyysi jätetään sen sijaan vähäiseksi, vaikka Dirty Dancingin kohdalla mainitaan Eleanor Bergsteinin siihen kirjoittama luokka-asetelma ja Die Hard -osassa puhutaan uudenlaisen toimintasankarin synnystä.lopussa vauhti hiljenee, valitettavasti. Avaintekijät vaeltavat elokuviensa kuvauspaikoille, minkä jälkeen muistellaan, ketkä kaikki tuotantoon osallistuneet ovat nyt kuolleita. Samalla heitetään hyvästejä koko aikakaudelle.Aikakausi- ja elokuvarajauksellaan ohjelma tulee tarjonneeksi yhdenlaista, populaaria tulkintaa elokuvahistoriasta. Se korostaa kaupallisesti menestynyttä, yhdysvaltalaista viihdettä.Samalla se kuitenkin muistuttaa, etteivät mainittujen elokuvien menestysputket olleet yksinkertaisen laskelmoinnin tulosta: Dirty Dancingin abortti­aihetta pidettiin aikanaan turhan rohkeana ja Die Hardin päähahmoa liian nössönä.