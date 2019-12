Kulttuuri

Exit-sarjan vastenmielisillä oslolaisöykkäreillä on esikuvansa tosielämässä

Ahneus

Exit, TV2 klo 21.00 ja Yle Areena. (K16)

on oikein ja ahneus on hyväksi, vakuutti kuvitteellinen suursijoittaja Gordon Gekko elokuvassa Wall Street (1987) ja kohosi kasinotalouden ikoniseksi hahmoksi, joka näyttää innoittavan draaman tekijöitä yhä.Norjalaisessa Exit-sarjassa (2019) näitä häikäilemättömiä ja henkseleitä paukuttelevia pikku-Gekkoja on kaiken lisäksi neljä erilaista, onnettomasta maanisdepressiivisestä petolliseen psykopaattiin.Käsikirjoittaja-ohjaaja Øystein Karlsenin kahdeksanosainen draama perustuu kuulemma osin tositapahtumiin, sarjan oslolaisten esikuvien haastatteluihin. Keskenään juopottelevat, juhlivat, sekoilevat ja puolisojaan pettävät Adam (Simon J. Berger), Henrik (Tobias Santelmann), Jeppe (Jon Øigarden) ja William (Pål Sverre Hagen) muodostavat vastenmielisen ja välillä väkivaltaisenkin tiimin, jolla ei toivoisi olevan valtaa kehenkään.Kahden ensimmäisen jakson perusteella voisi olettaa, että napakasti etenevä Exit-sarja yrittää vain kuvittaa heidän itsekästä, ylimielistä ja tylsistyttävää kulissielämäänsä, josta jokainen etsii ulospääsyä omalla tavallaan. Mutta kaikki ei onneksi ole miltä näyttää. Varsinkin kieron ruotsalaisen Adamin turhautunut vaimo Hermine (Agnes Kittelsen) muuttuu tarinan edetessä tärkeämmäksi.Hänen ansiostaan erinomaisesti näytelty Exit-sarja loppuu alkua kiinnostavammin. Ja ehkä sarjan toista kautta enteillen.