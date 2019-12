”Soini varasti meidän idean”, sanoo Ihmisten puolue -satiirisarjan käsikirjoittaja Atte Järvinen ja kertoo miksi sarjan tekeminen olisi nykyisin vaikeaa

Kulttuuri

”Soini varasti meidän idean”, sanoo Ihmisten puolue -satiirisarjan käsikirjoittaja Atte Järvinen ja kertoo mik

Reilu kymmenen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oikeasti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuosi

Ihmisten puolue

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Miten

Ihmisten puolue, Yle Areena.

vuotta sitten eräs diplomi-insinööri Tapani ”Tapsa” Riihimäki koki tietynlaista tyytymättömyyttä politiikkaan ja vanhoihin puolueisiin. Elettiin pienpuolueiden kulta-aikaa, ja Tapsakin sai idean: nyt jos koskaan tarvitaan Ihmisten puoluetta.Puolueen jäseniksi sovinnollisen Tapanin rinnalle valikoitui neljä jäsentä, jotka muodostivat edustavan otoksen sen hetken osapuolia.Ravintola­päällikkö ja karaoke-emäntä Päivi (Mari Perankoski) oli puolueen varapuheen­johtaja ja Tapsan vasta­kohta eikä siivonnut puheitaan yhtään. Yksityis­yrittäjä Topi-Petteri (Kari Hietalahti) oli ”pienen ja keski­suuren ihmisen asialla” ja venytti rehelli­syyden rajoja, offset-painaja Hannes (Asko Sahlman) puolusti työläisiä ja entistä aatettaan, ja hieroja Regina (Kaija Pakarinen) puolusti ennen kaikkea omaa kouluikäistä poikaansa Jusu-Petteriä.puolueen perusti käsikirjoittaja Atte Järvinen, joka keksi tv-satiirisarjan katsoessaan pienpuolueiden vaalitenttejä.Järvinen muistelee, että Ylessä ei ihan heti uskottu sarjaan, jossa ei tapahtunut mitään, mutta poliittiselle satiirille oli jo valmis paikka Itse valtiaat -sarjan jättämässä aukossa.Järvisen ja Reino Portimon yhdessä kirjoittamasta sarjasta tuli suosittu. Nyt sen kaikki kolme kautta ovat nähtävissä Areenassa.2008 oli hyvää aikaa tv-satiirin ystäville. Samoihin aikoihin Ihmisten puolueen kanssa aloitti astetta karkeampi satiiri Presidentin kanslia, jota kirjoitti muun muassa Jyrki Lehtola ja ohjasi Elias Koskimies.Vuosikymmenen lopulla alkoi putkahdella muutakin kuin pienpuolueita. Perustettiin sanomalehtien kommenttiosiot, ja pian Facebook alkoi houkutella puoleensa. Populismi sai omat alustansa – ja satiiri valmista materiaalia.”Sarja oli myös äänestäjien satiiria. Se käsitteli sen ajan poliittista keskustelua”, Järvinen sanoo Ihmisten puolueesta.Esimerkiksi pikkujoulu­jaksossa Topi-Petteri tunnus­tautuu ilmaston­muutos­skeptikoksi, mistä poikii seuraavan­lainen sananvaihto:Tapsa: Eikö valtaosa tutkijoista ole kuitenkin sitä mieltä, että ilmasto lämpenee?Topi-Petteri: No valtaosa on valtaosa, miten senkin nyt määrittelee…Hannes: Niin, että niitä on enemmän.Tapani Topi-Petterille: Muodostat siis mielipiteesi sen perusteella, että olet eri mieltä kuin se porukka, josta et pidä?Topi-Petteri: Kyllä, juuri näin. Mitäs ihmeellistä siinä on, että on eri mieltä kuin joku urpo. Säästyy turhalta pohdinnalta. Olen ulkoistanut ajattelemisen idiooteille.Atte Järvinen ohjasi usealla kameralla kuvattua sarjaa itse. Näyttelijät puhuvat toistensa päälle, mutta Järvisen mukaan siihen ei tarvittu mitään erityistä niksiä.”Sanoin vain, että älkää odottako omaa repliikkiänne vaan puhukaa niin kuin puhuisitte oikeasti.”jatkui vuoteen 2010.”Se oli vuosi ennen jytkyä”, Järvinen huomauttaa. Perus­suomalaisten voittokulku maan puolue­kentällä teki populis­tiset ihmisten puolueet tarpeettomiksi.”Soinihan varasti meidän ­idean ja teki siitä oikean puo­lueen.”Ylen puolesta sarjaa olisi voitu Järvisen mukaan jatkaa ja moni fani oli samaa mieltä, mutta Järvinen itse ei.”Tuossa muodossa sarjan aika on ohi. Ne ihmiset olivat silloin huvittavia, mutta nyt kaikki se kovaäänisyys ja dada on niin lähellä arkipäivää, että se ei ­eroaisi enää normaalista keskustelusta”, Järvinen arvelee.Eduskunnan keskustelutkin ovat alkaneet muistuttaa Ihmisten puolueen sessioita.Sarjan lopettamisella oli myös inhimilliset syynsä. Sen tekeminen joka viikko oli raskasta, ja Järvinen muistuttaa, että politiikka oli siihen aikaan joskus suorastaan tylsää. ”Usein oli viikkoja, joiden aikana ei tapahtunut yhtään mitään.”Nykyään olisi toisin mutta samalla taidokasta satiiria tekemään tarvittaisiin epäilemättä entistä isompia ja tehokkaampia työryhmiä.Järvinen tekisi poliittista satiiria, jos häneltä sellaista tilattaisiin nyt?”Lonkalta sanoisin ainakin, että se perinteinen uutisdeski­formaatti on edelleen paras. Se on kaikkein nopein, tehokkain ja hauskin tapa.”Ja sitähän Ylessä on sittemmin myös käytetty Yle Leaks -ohjelmassa ja Noin viikon studion eri muodoissa.Lonkalta Järvinen keksaisee vielä sketsin kuuman politiikan viikon päätteeksi:”Sdp:n puoluejohto saapuu tapaamaan Sanna Marinia, ja he alkavat luetella uudelle pääministerille, että toivottavasti innostat nuoria äänestäjiä, pidät konservatiiviset miehet mukana, venyt aivan helvetisti joka suuntaan. Mutta ennen kaikkea: ole oma itsesi!”