Kulttuuri

Oliko tässä vuoden taidokkain joulukonsertti? Lauluyhtye Take 6:n sovitukset ja laulutaidot hipoivat täydellis

A cappella

Mutta

Uskonnollisuus

-yhtye Take 6 on saanut kymmenen Grammya, toiset kymmenen gospel-musiikista jaettavaa Dove-palkintoa ja monia muita. Kulttuuritalon konsertista päätellen se on ansainnut kaikki.Teknisesti Take 6:n musiikki hipoi täydellisyyttä. Myös esiintyminen oli hiottu viimeistä piirtoa myöten. Se jätti ehkä hieman toivomisen varaakin.Kun kerran välipuheet on selvästi käsikirjoitettu, niihin olisi voinut panna vähän muutakin kuin kuluneimpia kliseitä. Kuusikon näyttelijänlahjat eivät ole laulutaitojen veroisia. Leveät hymyt vaikuttivat pinnistetyiltä.itse musiikki toimi. Sovitukset ovat yhtyeen olennainen perusta. Niistä vastaa enimmäkseen Mark Kibble, nero, joka on ollut mukana alusta asti.Kuten lavalta todettiin, kun Take 6 tekee version kappaleesta, se muuttaa sen melkein tunnistamattomaksi. Moniko olisi tunnistanut esimerkiksi gospel-version Eric Claptonin kappaleesta Change the World ilman esittelyä?Tšaikovskin Pähkinänsärkijä-baletin Makeishaltijattaren tanssista muokattua kappaletta ei tarvinnut tunnistaa, sillä sen yhtye esitteli etukäteen. Sovitus – ja hullutteleva esitys – oli konsertin huippu.Välillä kuultiin muun muassa hiphop-jytinää, mutta enimmäkseen sovitukset kallistuivat gospeliin ja jazziin, ja tietysti doo-wopiin. Joululauluja kuultiin paljon, kuten viihdekonsertissa sopii odottaa tähän vuodenaikaan.Sovitusten taituruus laimensi niiden siirappisuutta. Jopa toivottoman kulunut perusklassikko We Wish You a Merry Christmas oli uudistettu tuoreeksi.sen sijaan kuulunee Take 6:n ohjelmistoon ympäri vuoden. Claude McKnight perusti yhtyeen vuonna 1980 Alabamassa, adventistiuskoisessa Oakwood Collegessa. Ja juontuuhan koko a cappella alkujaan kirkkomusiikista.Varsinkin 1930-luvulta periytyvä Sweet Little Jesus Boy -kappale esiteltiin ja esitettiin tunnustuksellisesti.Vaikka Take 6 on a cappella -yhtye, lavalla oli soittimiakin: pari akustista kitaraa, piano ja koskettimet. Niitä käytettiin vain yhdessä kappaleessa. Ne toivat kieltämättä vaihtelua ja lisäulottuvuuksia esiintymiseen.Tai olihan yhtyeellä instrumentit koko ajan. Esitys ei olisi ollut sama ilman mikrofoneja. Niillä saatiin lauluääniin lisäulottuvuuksia muuttamalla etäisyyttä. Ja soittimia jäljittelevät tehosteet tuskin olisivat mahdollisia ilman mikrofonien ”virheitä”.Ylimääräisessä numerossa mikrofoneista luovuttiin. Händelin Messias-oratorion Hallelujan sovitus soi eri tavalla kuin koko muu konsertti. Luomun ero mikrofoneihin oli valaiseva.