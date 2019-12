Beethovenin kymmenes sinfonia sävelletään loppuun tekoälyn avulla – Saksa valmistautuu säveltäjän syntymän massiivisiin 250-vuotisjuhliin

Kulttuuri

Beethovenin kymmenes sinfonia sävelletään loppuun tekoälyn avulla – Saksa valmistautuu säveltäjän syntymän mas

Ludvig van Beethovenin

Beethoven-museo

Viestintäjätti

Projekti

Beethovenin

kesken jäänyt kymmenes sinfonia on pian saatettu loppuun.Säveltäjämestari ehti kirjoittaa teosta vain muutaman nuotin verran ennen kuolemaansa vuonna 1827. Nyt ryhmä musiikkitieteilijöitä ja ohjelmoijia alkaa olla sinfonian sävellyksessä loppusuoralla, kertoo AFP.Ryhmä on hyödyntänyt sävellystyössä tekoälyä.ja kulttuurilaitos Beethoven-Hausin arkistopäällikkö Christine Siegert sanoo olevansa vakuuttunut, että säveltäjä olisi hyväksynyt tekoälyn käytön.Siegert perustelee Beethovenin olleen itsekin kiinnostunut tekniikan kehityksestä: hän muun muassa sävelsi 1800-luvulla kehitetyllä panharmonicon-laitteella, eräänlaisella oman aikansa syntetisaattorilla.Sävellysryhmän jäsenten mukaan ensimmäiset tekoälyn aikaansaannokset muutama kuukausi sitten eivät vielä olleet kehuttavia. He kuvaavat niitä osuvasti ”mekaanisiksi” – mutta sittemmin tulokset ovat olleet lupaavampia.Deutsche Telekomin sponsoroima hanke on herättänyt myös kritiikkiä.Brittiläinen säveltäjä-musiikkitieteilijä ja Beethoven-tuntija Barry Cooper sanoo AFP:lle kuulleensa osan tekoälyn sävellyksistä, ja etteivät ne kuulosta edes etäisesti siltä, millaiseksi Beethoven sävellyksensä tarkoitti.Aiemmin tänä vuonna teknologiayritys Huawei viimeisteli tekoälyn avulla Franz Schubertin kesken jääneen kahdeksannen sinfonian.Beethovenin kymmenes sinfonia on määrä esittää Beethovenin kotikaupungissa Bonnissa ensi vuoden huhtikuussa.on osa Beethovenin suurta juhlavuotta Saksassa. Säveltäjän syntymästä tulee ensi vuonna kuluneeksi 250 vuotta.Juhlavuoteen kuuluu satoja eri taidetapahtumia ympäri maata. Huhtikuussa esimerkiksi Berliinin filharmonikot aikovat esittää Beethovenin teoksia 24 tuntia putkeen, toukokuussa taas konemusiikkiyhtye Kraftwerk juhlistaa säveltäjää ulkoilmakonsertillaan.Juhlinnat alkavat virallisesti jo tämän vuoden puolella, 16. joulukuuta. Sen uskotaan olevan Beethovenin syntymäpäivä.250-vuotisjuhliin on suhtauduttu Saksassa suurella vakavuudella. Niihin valmistautuminen sisällytettiin jo vuonna 2013 liittokansleri Angela Merkelin hallitussopimukseen.