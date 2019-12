Kulttuuri

Laila Pullinen kuuluu Suomen merkittävimpiin kuvanveistäjiin, ja hänellä oli erityinen rakkauden kohde: Vantaa

Suomen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pullinen

Helsinki-Vantaan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ramsay

palkituimpiin ja tunnetuimpiin kuvanveistäjiin kuuluvalla Laila Pullisessa (1933–2015) oli läheinen suhde Vantaan kaupunkiin. Pullisen vantaalaisuuden sydämessä oli Hakunilassa sijaitseva Nissbackan kartano, jonka historiallisen miljöön taiteilija pyrki säilyttämään perustamalla sinne vuonna 1985 veistospuiston yhdessä puolisonsa Magnus Ramsayn kanssa.Taiteilijan suhde vantaalaisuuteen on taidemuseo Artsissa esillä olevan Pullisen retrospektiivin lähtökohta. Kokonaisuuden on kuratoinut Nissbackan kartanoa ylläpitävä Pullisen poika Jean Ramsay.Kuvanveistäjä Vantaalla -näyttely tuo Pullisen veistosten lisäksi nähtäville piirustuksia sekä valokuvia taiteilijan julkisista teoksista. Esillä on myös harvemmin esillä olleita teoksia Nissbackasta.luetaan suomalaisten modernistien joukkoon. Hän oli osa nuorten taiteilijoiden ryhmää, maaliskuulaisia, joka toi informalismin Suomeen 60-luvulla. Pullinen sai vaikutteita myös Italiasta, jossa hän työskenteli etenkin uransa alkuvaiheessa. Taiteilija käsitteli tuotannossaan usein muun muassa klassisia mytologisia ja kristinuskosta ammentavia aiheita.Pullisen tuotannossa voi havaita selvästi informalistien vaikutuksen, joka korosti eleenomaisuutta ja taiteilijan sisäistä tunnetta. Suurikokoisten ja raskaiden veistosten tekijänä Pullinen oli ennen kaikkea aineettoman tulkitsija. Teosnimet kertovat abstraktin, myyttisen ja hengellisen vangitsemisesta.lentokentällä sijaitseva suuri räjäytystekniikalla toteutettu Aurinko tunturissa (1967) lienee Pullisen tunnetuin työ. Kuparireliefi imitoi valon liikettä maiseman pinnassa massiivisella muodollaan.Itse reliefi ei ole näyttelyssä esillä, mutta saman aikakauden Aurinkomyrsky (1966) havainnollistaa, kuinka tekniikka muuttaa kuparin säteileväksi keskipisteestään tilaan pakenevaksi voimaksi.Kieppuva liike tiiviistä ytimestä kohti kosmosta on esillä erityisesti kiveä ja kuparia yhdistävissä veistoksissa, kuten vuodelta 1967 peräisin olevassa Kierteessä. Kivi symboloi Pullisen veistoksissa ikiaikaista ja ihmisen ajallisesti ylittävää vakaata ydintä. Siitä ulospäin purkautuva pehmeämpi ja hohtava kupari edustaa hengellistä, pyhää ja sielullista voimaa.havainnollistaa näyttelyn esillepanossa, kuinka liike tuo Pullisen teokset lähelle tanssin liikekieltä. Tanssin suhde veistoksiin näkyy teosnimien ja dynaamisten muodon lisäksi piirustuksissa, joita näyttelyssä on esillä runsaasti. Teokset kuvaavat ihmiskehoa ja sen tapaa kiertyä, kyyristyä ja sulkeutua, avautua.Triptyykki Eurydike (Peace, Violence, Joy) (2013) edustaa Pullisen myöhäistuotantoa. Rasvaliitu paperille juurruttaa teokset värimaailmallaan vakaasti maahan. Triptyykin eri osat etenevät kohti Eurydiken myytin huippuhetkeä. Sarjan viimeisessä osassa liike ja väri vapautuvat ilona ajattomuuden ja aineettomuuden tavoitteluun.