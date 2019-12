Kulttuuri

Kansainvälisesti tunnustetun Emily Wardillin elokuvallinen teos käsittelee sosiaalisia suhteita

Eugene O’Neillin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elokuvallisuus

(1888–1953) näytelmä Pitkän päivän matka yöhön (1941–1942) käsittelee perhesuhteita ja niiden vaikeutta. Perheen sisäinen ahdistus kasvaa yhteen päivään sijoittuvassa tarinassa huippuunsa.O’Neillin näytelmä on Emily Wardillin (s. 1977) installaatio Bin (2019) lähtökohta. Taidehalli Kohtaan tilaustyönä toteutettu teos kohdentaa sosiaalisiin suhteisiin, mutta on yleissävyltään esikuvaansa valoisampi. Siinä koittaa symbolinen päivä tapahtumien sijoittuessa varhaiseen aamunkoittoon.O’Neill kuvaa näytelmäkäsikirjoituksessa tarinan maailmaa kahteen tilaan rakentuvaksi: kaavamaisesti kalustettuun ja elämätöntä elämää huokuvaan ”etuhuoneeseen” sekä ”pimeään, ikkunattomaan takahuoneeseen”.Näytelmän installaatioadaptaatiossa huoneet on projisoitu suuren seinän molemmin puolin. Näin syntyy vaikutelma jossakin muualla käynnissä olevista tapahtumista. Samalla teoksen ääniraita kutsuu katsojaa kulkemaan installaatiota ympäri.ja elokuvan muodon tarkastelu ovat Wardillin tuotannossa kantavia teemoja. Visuaalisesti Wardillin teokset viittaavat usein elokuvalliseen kerrontaan ja käsitteellistävät erilaisia elokuvan elementtejä.Bissä estetisoitu ja selkeälinjainen etuhuone sekä pimeä ja vaikeasti hahmotettava takahuone houkuttelevat esiin elokuvataiteelle tyypillisen psykoanalyyttisen tulkinnan. Siinä etuhuone on performatiivinen sosiaalinen julkisivu ja takahuoneen pimeys edustaa tiedostamatonta ja intuitiivista – subjektin sisäistä, näyttämöntakaista maailmaa.Oma merkityksensä on myös dialogilla, jota puhutaan välillä selvästi repliikkejä lausuen, välillä vapaammalla poljennolla.Englantilainen, nykyisin Lissabonissa työskentelevä Wardill on ollut esillä Venetsian biennaalissa vuonna 2011 ja Sydneyn biennaalissa vuonna 2014. Wardillin teoksia ei ole nähty aikaisemmin Suomessa.