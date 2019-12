Kulttuuri

Lapsikin tietää, että pohjoismainen mytologia kertoo ihmisen pienuudesta maailmanpuun oksalla

Lapsena

Keskiössä

Aikuisiällä

lukemamme kirjat muovaavat psyykeämme, kirjoitti Gwendolyn Smith The Guardianissa marraskuun alussa. Erityisen merkittäviä ne ovat siksi, että lapset lukevat samoja kirjoja usein yhä uudelleen. Näin kirjat muodostuvat maailmankaikkeuksiksi, joiden kautta lapsi kohtaa elämän ja ihmisyyden eri puolet.Minulle tällainen kirja oli Alf Henriksonin ja Edward Lindahlin Asken Yggdrasil: en gammal gudomlig historia (1973), jota luimme siskoni kanssa alakouluikäisinä uudestaan ja uudestaan vuosien ajan. Kirja muotoilee Edda-kokoelman skandinaavisia muinaistaruja selkeämpään muotoon.on maailmanpuu, saarni nimeltä Yggdrasil. Siinä asuvat ihmiset, aasat eli jumalat ja jättiläiset, kukin omalla oksallaan.Saarnen kolme juurta ovat jokainen omassa lähteessään. Latvustossa majailee päivien ja öiden kiertoa laskeva kukko ja runkoa pitkin juoksee Ratatosk-orava, joka kuljettaa viestejä puun eri osien välillä.Suosikkejani olivat kuitenkin ylijumala Odinin harteilla istuvat korpit Hugin ja Munin ja alhaalla kolmannen lähteen luona asuvat kolme nornaa, kohtalotarta, jotka huolehtivat jokaisen ihmisen kohtalon langasta. Verrattuna jumalten eli Odinin, Thorin, Lokin ja kumppaneiden toilailuihin korpit ja nornat pysyvät salaperäisinä sivuhahmoina, symboleina pikemmin kuin henkilöinä.Ne eivät paljastaneet salaisuuksiaan, ja sekös lapsen mielikuvitusta kutkutti.olen huomannut suhtautuvani Yggdrasilin mytologiaan omistushaluisesti.Skandinaaviset jumaltarut ovat olleet viime vuosina paljon esillä etenkin Marvelin supersankarielokuvissa, mutta niiden muovinen Hollywood-maailma on tarpeeksi etäällä lapsuuteni maailmankaikkeudesta.Kovempi paikka ovat sen sijaan erilaiset poliittiset ryhmittymät, jotka napsivat kuvastonsa muinaisskandinaavisista mytologioista.Kun itselleni pohjoismaisen mytologian suuri kertomus on ollut kaiken yhteys kaikkeen ja ihmisen pienuus maailmanpuun yhden oksan keskivaiheilla, on vaikea hahmottaa, minkälainen hybris ajaa toiset kuvittelemaan, että he ovat valittuja sotureita ylemmän oksan jumalten saleissa – tai miksi se ylipäätään olisi tavoittelemisen arvoinen paikka.