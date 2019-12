Kulttuuri

Rationaalisesti katsoen levynkeräilyssä ei ole järkeä, päinvastoin.

Kaikesta, mistä ihmiset ovat valmiita maksamaan, syntyy myös piraattimarkkinat.

hillitön tuuri!Berliinin Mauerparkin kirpputorilta tekee normaalistikin löytöjä, mutta tällä kertaa haaviini tarttui peräti kolme vinyyliharvinaisuutta: Curen Disintegration, Stone Rosesin ensimmäinen (se varhainen painos ilman Elephant Stone -singleä) ja De La Soulin 3 Feet High and Rising.Vinyylit olivat lokakuisessa auringossa pikaisesti vilkaistuna täysin naarmuttomia. Myös kannet olivat kuin pakasta vedettyjä, ei pientäkään ringwearia. Sen sijaan hinnoittelu oli amatöörimäistä: huonokuntoisistakin De La Soulin vinyyleistä pyydetään yleensä satasta, mutta nyt hinta oli 25 euroa.Suuri Vinyylikeräilijä murahti tyytyväisenä. Oli tanssiaskeleiden paikka. Osaajat osaa!Hotellihuoneessa illuusio mureni ja varisi vaaleanruskealle kokolattiamatolle.Miksi nämä De La Soulin 22 raitaa on ahdettu kiekolle näin tiukasti? Entä miksi etikettien tekstit ovat epätarkkoja, kuin värimustesuihkulla printattuja?Olin mennyt helppoon. Olin ostanut piraattivinyylejä alkuperäisten sijaan.piraattilevyihin törmääminen on nykyisin harvinaista. Ahne popmusiikinkuluttuja pystyy tyydyttämään tarpeensa suoratoistopalveluilla, ja harvinaisemmat raidat löytyvät viimeistään Youtubesta tai Soundcloudista.Aineeton musiikki ei silti riitä, kun fanisuhde on tarpeeksi syvä. Musiikkia sisältävä artefakti sitouttaa ja on todiste kuuntelijan väkevistä tunteista musiikkia ja artistia kohtaan.Rationaalisesti katsoen levynkeräilyssä ei ole järkeä, päinvastoin. Muovia tuotetaan, energiaa kuluu ja maailma täyttyy tavarasta. Tosin levyt eivät lennä roskikseen yhden käytön jälkeen.fyysisten äänitteiden myynti on laskenut tasaisesti koko 2010-luvun. Tämä vuosi on ollut poikkeus, sillä äänitekuuntelijoiden määrä on kääntynyt hienoiseen nousuun.Musiikkiyhtiöiden etujärjestö Musiikkituottajat ei osaa varmuudella sanoa, onko kyseessä vain väliaikainen heilahdus, mutta se tiedetään että alan erikoisliikkeissä enemmistö myytävistä levyistä on vinyylejä.Ilmiö on tuttu maailmalta. Uusien vinyylien myynti on ohittanut cd-myynnin myös USA:ssa ja monissa Länsi-Euroopan maissa. Oletusarvoksi on tullut ostaa suosikkiartistin uutuus vinyylinä, jonka ohessa tulee albumin digilatauskoodi tai cd-versio.Kun kysyntä kasvaa, kasvaa tarjonta, joka puolestaan kasvattaa kysyntää. Silloin myös hämäräheikit kiinnostuvat alalla liikkuvasta rahasta.Viroon ja Venäjälle syntyivät 1990-luvun lopulla laajat piraattimarkkinat. Esimerkiksi Tallinnan Mustamäen torilta pystyi halutessaan kokoamaan helposti populaarimusiikin peruskirjaston, kun laittomat levyt maksoivat muutaman euron kappale.Tekijän­oikeuden tiedotus- ja valvonta­keskuksen (TTVK) mukaan levyt tulivat itäeurooppa­laisilta cd-levytehtailta, joissa valmistettiin aitojen levyjen lisäksi piraatteja.Tuoteväärennösten kulta-aikoina Suomeen tuotiin etelä- ja itänaapurista kolme miljoonaa väärennettyä levyä vuosittain. Piraattitallenteiden tuonti omaan käyttöön kiellettiin lailla vuonna 2006. Tuohon aikaan laiton musiikkibisnes oli jo siirtynyt verkkoon.kehitysvaihe piraattibisneksessä ovat laittomat vinyylipainokset vanhoista ja uusista julkaisuista. Tosin pitää ottaa huomioon, että ilmiö on marginaalinen verrattuna netin laittomaan musiikkivirtaan.Piraattilevyllä tarkoitan tässä yhteydessä painoksia, jotka muistuttavat mahdollisimman uskollisesti virallisia julkaisuja.Ne ovat eri asia kuin bootleg-levyt, jotka ovat yleensä luvattomia live- tai demoäänityksiä. Niitä hankkivat yleensä tosifanit, jotka haluavat tietyn artistin kaiken tallennetun tuotannon.Näköispiraatteja tehdään yleensä levyistä, joista ei alun perinkään ole tehty vinyyliversiota tai jotka ovat harvinaisia keräilylevyjä. Berliinistä ostamani kiekot olivat jälkimmäisiä.levyjen joukkoon mahtuu väärennösten ja bootlegien lisäksi kaikenlaista.On levyjä, jotka ovat pikemmin käsitetaidetta kuin piraatteja, kuten suomalaista 1960- ja 70-luvun tanssijazzia esittelevä tuplalevy Finnish Jazz 66–75. Tiedetään myös harrastajia, jotka ovat teettäneet alun perin toisessa formaatissa julkaistuista kappaleista vinyyliversioita omaksi ilokseen.Kaikesta, mistä ihmiset ovat valmiita maksamaan, syntyy myös piraattimarkkinat, tiivistää TTVK:n toiminnanjohtaja Jaana Pihkala. Keskus sai ensimmäiset ilmoitukset uuden polven piraattivinyyleistä pari vuotta sitten.Tuore esimerkki näköispiraatista on progemetalliyhtye Toolin viides studioalbumi Fear Inoculum, joka julkaistiin 30. elokuuta vain cd- ja digitaalimuodossa. Seurauksena levystä tunnetaan Discog-sivuston mukaan jo kahdeksan erilaista vinyylipainosta – kaikki väärennöksiä.”Monista sellaisista levyistä, joista ei ole uusintavinyylipainoksia ja joille on kysyntää, löytyy laittomia painoksia”, kertoo Svart Recordsin hallituksen puheenjohtaja Tomi Pulkki.Tällaisia ovat vaikkapa Tom Waitsin , PJ Harveyn, Nick Caven levyt sekä Danzigin varhainen tuotanto.Suomi-rockista tehdyt piraattivinyylit ovat äärimmäisen harvinaisia. Yksi harvoista on lahtelaisen jytäbändi Charliesin Buttocks vuodelta 1970 sekä muutamat 1980-luvun hardcore-punkbändit. Näiden levyjen markkinat ovat maantieteellisesti muualla kuin Suomessa.tätä juttua moni asiantuntija ei halunnut puhua piraattivinyylin Suomi-markkinoista omalla nimellään.Syyksi sanottiin, että piraattivinyylejä löytyy täältä todella vähän, eivätkä he halua paisutella asiaa. Levykauppiaiden todistuksen mukaan he erottavat aidot kopioista, eikä niitä liikkeisiin edes tarjota.Selvä, uskotaan.Minulle kuitenkin vinkattiin, että jos todella haluaisin nähdä piraattivinyyleitä, minun kannattaisi käydä levymessuilla tai muutamalla tietyllä eteläsuomalaisella itsepalvelukirpputorilla.No mikä ettei. Turussa on aina mukava käydä.Taas on matkassa tuuria! Jättikirpparin nurkassa sijaitsevan levykaupan ensimmäisessä vinyylikaukalossa on heti monta sattumaa: Nirvanan Nevermind, jo Berliinissä näkemäni De La Soul... Sokerina pohjalla Metallican vuonna 1983 ilmestyneen debyytin Kill ’Em All loistokuntoinen vinyyliversio.Jotain häikkää tässä kuitenkin on. Metallica-vinyylin matriisinumeron viereen on painettu myös valmistajan verkko-osoite. Yhtye on ollut monessa asiassa edellä, mutta tuskin se nyt kuitenkaan ollut www-osoitteita keksinyt vuonna 1989, kun tämä ”uusintapainos” on ilmestynyt.Monen tunnin levyjen pläräämisen saldo on vähäinen. Elinkeinona piraattibisnes vaikuttaa Suomessa epätoivoiselta.Pihkala varmistaa havainnon. Piraattimarkkinat ovat Suomessa pienet, koska aitojenkin vinyylien markkinat ovat rajalliset.”On silti hyvä, että levykeräilijät ovat tietoisia ilmiöstä ja pitävät varansa. On ikävää, jos joku luulee ostaneensa aidon levyn ja se paljastuukin piraatiksi vasta kun sitä yrittää myydä divarissa eteenpäin”, sanoo Pihkala.edustaa uutta aaltoa, Suomeen asti siitä yltää vain pärskeitä. Markkinat ovat kaukana, Keski-Euroopassa saakka.Oudointa piraattilevyissä on se, että niistä saatava voitto on suorastaan hikinen.”Piraattivinyylibisnes ei ole mikään kultakaivos cd-piraatteihin verrattuna, sillä vinyyliä tuskin missään saa erityisen halvalla valmistettua. Kustannukset ovat vähintään 4–6-kertaiset cd-levyyn verrattuna”, arvioi Svartin Tomi Pulkki.Tehtailukaan ei ole joka pojan hommaa, koska vinyylilevyjen kaiverrus ja prässääminen vaatii erikoistyökaluja ja -osaamista. Tästä voi tehdä nopeasti johtopäätöksen: piraattilevyjä tehdään samassa paikassa kuin virallisia levyjä. Mahdollisesti työajan ulkopuolella, kun pomo ei näe.Jaana Pihkala asettelee sanansa.”Vaikka meillä olisi jotain epäilyjä tehtailupaikoista, emme voisi niistä kertoa ilman näyttöä. Cd-ajan kokemuksien perusteella se on ainakin mahdollista.”Entä mitä teki Suuri Vinyylikeräilijä berliiniläisessä hotellihuoneessa petoksen paljastuttua? Heitinkö piraattivinyylit roskikseen ja vannoin kostoa?Myönnän, että en. Jos etsimäni alkuperäiset vinyylit ovat harvinaisia, niistä tehdyt piraatit ovat vähintään kiinnostavia kuriositeetteja. Anteeksi musiikkiteollisuus, anteeksi tekijät.