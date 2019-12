Elton John muistelmistaan: ”Haluan lasteni tietävän millainen heidän isänsä oli – mutta tämän kirjan he saavat lukea vasta 15–16-vuotiaina”

Kulttuuri

on juuri noussut itse Sir Elton John. Konserttisalillinen faneja kohahtaa, hyppää jaloilleen ja puhkeaa taputuksiin:”Elton!”Mutta tänä iltana ei kuulla yhtä ainuttakaan laulua. Piilossa pysyy myös flyygeli. Nyt puhutaan kirjasta eli Elton Johnin Me-muistelmateoksesta.”Haluan lasteni tietävän millainen heidän isänsä oli – mutta tätä kirjaa he eivät saa lukea ennen kuin 15–16-vuotiaina”, Elton John kertoo.Yleisö nauraa ja osoittaa suosiotaan. Harva on ehtinyt lukea vielä itse teosta. Kirja kuuluu lipun hintaan ja se jaetaan sisääntuloaulassa. Uutisotsikoista kuitenkin jo tietää, mitä kirja pitää sisällään: seksiä, huumeita ja rokkia.John, 72, on pukeutunut vaaleanpunaiseen ruutupukuun. Silmälasit on sävytetty syvään roosaan. Oikeassa korvassa ja sormissa välkkyvät timantit.Tähteä haastattelee näyttelijä-kirjailija David Walliams, kuuluisuus hänkin. Tyylilaji on ronski ja kieli poskessa.Elton John kertoo tiestään muusikoksi, laulajaksi ja lauluntekijäksi. Lapsuuden sankareita olivat pianistit. Heistä suurin oli Winifred Atwell (1910–1983), Trinidadista kotoisin ollut boogie-woogien taitaja ja ensimmäinen musta muusikko, joka pääsi Britanniassa single-listan ykköseksi.”Rakastin häntä.”Elton John, alkuperäiseltä nimeltään Reginald Dwight, aloitti kolmivuotiaana korvakuulolta. Sitten hänet pantiin pianotunneille. Klassistakin musiikkia pikkupoika rakasti.Musiikkiakatemiassa kilpailu oli kovaa. Käytävillä ”haisi pelko”. Klassiseksi pianistiksi hänestä ei kuulemma olisi ollut: ”Minulla on liian pienet kädet.”Käännekohta oli se, kun Elton Johnin äiti osti Elvis Presleyn levyn. Se tiesi menoa.tiesi jo varhain osaavansa kirjoittaa melodioita, mutta ei lauluja. Sitten sattuma puuttui peliin ratkaisevalla tavalla.Levy-yhtiön Ray Williams ojensi Elton Johnille summamutikassa valitut laulun sanat, joihin tämän oli määrä kirjoittaa melodia.Kuului klik.Sanoittaja oli Bernie Taupin, 69, josta tuli laulajan yhteistyökumppani koko uran ajaksi.”Bernie oli kuin veli, jota minulla ei koskaan ollut. Meistä tuli niin läheiset kuin vain voi olla, seksiä lukuun ottamatta. Teimme kaiken yhdessä.”puheen ollen, ne hommat Elton John aloitti vasta päälle parikymppisenä. Taiteilija oli nuorena hyvin ujo ja sukupuolisuutensa kanssa aluksi pihalla. Hampurin-keikalta Reeperbahniltakin hän palasi neitsyenä.Osasyy oli kasvatuksessa.Elton Johnin isä oli varoittanut, että masturbointi aiheuttaa sokeutta. Samoihin aikoihin silmälasit saanut poika pelästyi, kun näkö heikkeni heikkenemistään.”Lopetin runkkaamisen joksikin aikaa.”Yleisöä naurattaa. Moni on samaa ikäluokkaa kuin Elton John. 1960-luvun alun Englanti oli vielä hyvin moralistinen maa.Elton John on ottanut menetetyn ajan takaisin korkojen kera.New Yorkin kuuluisassa 1970-luvun yökerhossa Studio 54:ssä Elton John veti kokaiinia ja kyttäsi himoitsemiaan tarjoilijapoikia.”Tarjoilijoiden työt loppuivat aamulla kello 6.30, mutta silloin olin jo niin kokaiinin väsyttämä, etten olisi pystynyt mihinkään.”Elton Johnin tyyliin kuului muutenkin kaikenlainen räväyttäminen ja visuaalinen ylenpalttius. Riikinkukkomaisista esiintymisasuista ja näyttävistä silmälaseista tuli tavaramerkki.”Ei pianon ääreen voinut mennä istumaan tummassa puvussa – – rakastin šokeerata.”menneisyydestään huolimatta Elton John on ollut jo pitkään raitis ja vakaassa parisuhteessa.Huumeet jäivät vuonna 1990. Taustalla oli tutustuminen amerikkalaiseen Ryan Whiteen (1971–1990), joka sai hiv-tartunnan verensiirron kautta vuonna 1984.Aids-hysterian laineet löivät korkeina 1980-luvun puolivälissä, ja White perheineen joutui ennakkoluulojen ja jopa vainon kohteeksi. John tutustui tapaukseen Newsweekin artikkelin kautta ja lähti apuun.”Perhe joutui kokemaan kovia – – ja itse valitin pikkuasioista kuten hotellin seinäpaperista. Tunsin häpeää siitä mikä minusta oli tullut – – lisäksi näytin vanhalta mieheltä.”Elton John raitistui ja perusti nimeään kantavan aids-säätiön. Se on kerännyt hyväntekeväisyyteen jo yli 500 miljoonaa euroa.toi myös tylsiä hetkiä. Pitkästynyt Elton John halusi vaihtelua ja pyysi kaveriaan järjestämään illalliset, joilla voisi tutustua homomiehiin – ei seksin, vaan hauskanpidon merkeissä.Ja taas kohtalo puuttui peliin.Yksi kutsutuista oli David Furnish, salskea mainostoimistossa työskentelevä kanadalainen. Elton John rakastui päätä pahkaa.”Aamulla mietin, moneltakohan voin soittaa Davidille. Soitin kello 11.30.”Furnish puolestaan empi aluksi koko suhdetta. Hän ei kuulemma halunnut tähden uusimmaksi valloitukseksi. Elton John lähetteli kukkia Furnishille tämän työpaikalle.on ollut yhdessä jo 26 vuotta. He rekisteröivät parisuhteensa vuonna 2005. Avioon he menivät vuonna 2013 yhdenvertaisen avioliittolain tultua voimaan Englannissa.”En ole ehkä niitä helpompia kumppaneita.”Elton Johnilla ja Furnishilla on myös kaksi poikaa: vuonna 2010 syntynyt Zachary ja vuonna 2013 syntynyt Elijah. Poikien äiti on amerikkalainen sijaissynnyttäjä.”On ihanaa olla isä!”Poikia ei kuulemma hemmotella. Taskurahat pitää ansaita koti- ja puutarhatöillä. Hyväntekeväisyyteen täytyy osallistua. Ensimmäisiksi autoiksi välttävät käytetyt.aloitti yli vuosi sitten suuren jäähyväiskiertueensa, johon kuuluu kolmisen sataa konserttia. Suomeen tähti saapuu ensi vuoden syyskuussa.Kun kiertue on ohi, Elton John aikoo keskittyä perheeseensä. Toiveena on, että elämää riittää ainakin siihen asti, kun pojat ovat aviossa.”Rakastan yhä sitä mitä teen. Musiikki on ollut pelastukseni, ja olen ollut hyvin onnekas. ”Lopuksi Elton John kehuu faninsa. Se on juuri mitä fanit haluavat kuulla.Esiintymistä on kestänyt vain reilu tunti, kun se on jo ohi. Yleisö häviää Lontoon yöhön kirjat kainalossa.