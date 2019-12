Kulttuuri

Kirjoittaja on lastenkirjailija, kuvittaja ja koodari.

Mitä meille tapahtui toimittaja Jussi Pullinen tekee roolihypyn tietokirjallisuuden Arthur C. Clarkeksi. Scifi-pioneerin hengessä hän kysyy joukon uteliaisuutta herättäviä kysymyksiä teknologistuvasta maailmasta:Minkä­laisessa yhteis­kunnassa elämme kahden­kymmenen vuoden päästä, jos ihmiset löytävät pari­suhteen algoritmin avulla? Mitä tapahtuu ystävyyssuhteille, kun sadat sosiaalisen median heikot suhteet muodostavat kokonaan uudenlaisen lähipiirin? Entä miten käy vaativalle ja hyökkäävälle pisteelle yleiskielessä?Mitä meille tapahtui, kysyy Pullinen. Ja vastaa alaotsikossa: näin internet ja sosiaalinen media muuttivat elämämme.Tekstit ovat syntyneet osin Tampereen yliopiston journalistiikan vierailijaprofessuurin ­aikana, osin kolumneina ja teksteinä Helsingin Sanomissa. Tämän seurauksena kirjan rakenne on sirpaleinen ja runsas, mutta kokoajan tiukasti kiinni ihmisyydessä. Teknologiaa tärkeämpää olemme me ihmiset.vyöryttää hengästyttävän määrän hahmoja, hetkiä ja ilmiöitä lukijan eteen. Erityisen ilahduttavaa on läpi kirjan kulkeva suomalainen näkökulma.Tahdon 2013 -kampanja, Benjamin Peltonen, Mörkö-meemi, kadonnut Boris-kissa Kalliosta ja Irc-galleria sidotaan toisaalta globaaleihin esimerkkeihin, toisaalta teoriaan. Marshall McLuhanin, Gustave Le Bonin ja Richard Darwinin kautta Pullinen rakentaa kontekstia ja pidempiä kaaria ilmiöille, jotka lööppiuutisina tai Facebook-päivityksinä valuvat ruudultamme hujauksessa. Esimerkiksi McLuhanin ajatus siitä, miten mediavälineet eivät vain välitä tietoa vaan muovaavat koko kulttuuria, näkyi MM-kisavoiton ympärille rakentuneissa tuhansissa Mörkö-vitseissä ja kuvaväännöksissä.kiinnostavin osa kirjaa oli se, miten teknologiasta kerrotaan kulttuurin ja historian kautta.Pullinen käyttää kirjan ensimmäiset kappaleet taustoittaakseen internetin syntyhistoriaa ja sitä kuinka 60-luvun Kalifor­niassa luotiin pohja sille anarkis­tiselle verkon kulttuurille, jonka me tunnemme tänään. Pullisen mukaan se, millaista todellisuutta internet meille tänään tar­joaa, on suoraa seurausta verkon ja internetkulttuurin pioneerien toiminnasta.Whole Earth Guiden, hippiliikkeen ja hakkerietiikan vaikutus siihen, miten nykyisin tilaamme ruokaa, varaamme majoitusta tai pidämme yhteyttä perheeseen, käydään läpi tarkasti, kirkkaasti ja kypsästi.Ehkä tulevaisuuden yhteiskuntaopin kirjat lainaavat näitä kappaleita.on myös se, että toimittaja uskaltaa välillä astua tarkkailijan roolin ulkopuolelle ja esittää ajatusleikkejä ja arvauksia tulevaisuuden teknologisesta kehityksestä. ”Jos somen ’perusarkkitehtuuri’ olisi luotu Kalifornian sijasta pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa, millainen siitä olisi tullut? Olisiko ihmiskuva ollut toisenlainen?” pohtii Pullinen.Pullisen ajatuksia ammattimaistuvasta internetistä ja vastuun jakautumisesta yritysten ja sisällöntuottajien välillä olisi mielellään lukenut enemmänkin. Lisäksi uudet määritelmät, kuten punk-selfieiden aikakausi, jossa tietoisesti päätämme näyttää rosoisemman puolen itsestämme tai mielipideneuvottelijoiden rooli, joiden tehtävänä on rakentaa dialogia erilaisten kuplien välille herättivät kiinnostuksen.Toisin kuin monet muut teknologiasta ja yhteiskunnallisesta muutoksesta ammentavat tietokirjat, Mitä meille tapahtui? ei sorru pelotteluun.Seuraamme Pullisen myytinpurkua inter­netin suhteen niin pinnallisten ihmissuhteiden kuin poseerauskulttuurin osalta. Mitä Krista Kosonen oikeasti sanoi puhuessaan kuplasta? Entä miten sosiaalinen media tutkimusten mukaan todellisuudessa vaikuttaa teinien mielentilaan? Vastaukset yllättävät.kirjan läpi kulkee vahva ajatus teknologiasta osana yhteiskuntaa ja sen muutosta.”Entisaikojen meemejä olivat Kalevalan runot, koululaisvitsit tai suomirockin kappaleet. Kun nämä liikkuivat ihmiseltä toiselle, syntyivät perinteet ja kulttuurinen pohja, jolle esimerkiksi suomalaisuus on rakennettu”, toteaa Pullinen ja perustelee samalla sen, miksi tämän kirjan olemassaolo on tärkeää.Suuri osa meitä ympäröivästä kulttuurista muodostuu tänään jollakin tapaa teknologian avulla. On tärkeää, että emme näe suosittelualgoritmeja tai liiketunnistinantureita vain teknologisina ilmiöinä, vaan ymmärrämme niiden yhteyden vihapuheeseen tai itsensä mittaamiseen.1980-luvun kasvattina Pullinen seisoo historian saranoilla, sillä meidän sukupolvellemme kuuluvat sekä analoginen lapsuus että digitaalinen nuoruus ja se antaa ainutkertaisen mahdollisuuden tarkkailla sitä, miten maailma muuttuu. Yksittäisellä ihmisellä on kuitenkin harvoin mahdollisuus hahmottaa pidempiä kehityskaaria. Mitä meille tapahtui? kaivaa esiin myös hetkiä, jotka muuttuvat nopeasti arjeksi. Olin jo unohtanut miten vallankumouksellisia newsfeed tai selfiet olivat tullessaan. Lehtijuttujen tohkeileva sävy naurattaa nyt.ei ole valmis. Vertailu muihin teknologioihin on vaikeaa, mutta verkon ajama muutos on niin iso, että sen todelliset vaikutukset nähdään luultavasti vasta vuosikymmenten päästä.”Tämä on se iso ajatus, joka saa Mitä meille tapahtui? -kirjan pysymään kasassa: se syleilee ihmislähtöisesti epätäydellistä, keskeneräistä ja samalla meidän kaikkien elämään vaikuttavaa teknologiaa tietokirjallisuuden kautta, mutta fiktiokirjallisuuden uteliaisuudella.Arthur C. Clarkea lainaten: ”En väitä, että meillä olisi kaikkia vastauksia. Mutta kysymykset ovat varmasti miettimisen arvoisia.”