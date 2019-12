Monien suomalaisartistien rumpalina työskennellyt Okko Laru, 50, jätti hektisen kiertue-elämän ja ryhtyi tekemään omaa musiikkia

Kulttuuri

Monien suomalaisartistien rumpalina työskennellyt Okko Laru, 50, jätti hektisen kiertue-elämän ja ryhtyi tekem

Muusikko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingissä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruuhkavuodet

Laru

Okko Laru

Okko Laru muistaa mistä kaikki alkoi.”Olin kai seitsemän tai kahdeksan, kun kerran tulin koulusta kotiin ja keskellä lastenhuonetta seisoi samanlainen rumpusetti kuin Ringo Starrilla.””Mietin mitäköhän nyt on tapahtunut. Otin muutaman ­äänen: se oli merkittävä hetki!”Rummut oli pystyttänyt nuoren kajaanilaispojan isä, joka oli aikoinaan kiertänyt monissa pohjoisen orkestereissa. Erään keikoilla säestetyn laulajan kanssa syntyi romanssi ja perustettiin perhe.Pojan ristimänimi on Olli-Antti, mutta isosisko alkoi kutsua tätä Okoksi, tuolloin julkisuudessa suuresti esillä olleen kapellimestari Okko Kamun mukaan. Lempinimeä ei kuitenkaan ole virallistettu, ainakaan vielä.”Ensimmäinen musaopeni Valjakan Klasu opetti, että rumpaleitakin voi kuunnella, ei vain musiikkia. Kajaanin jazztapahtumissa ammattisoittajat käyttivät aikaa siihen, että opettivat päivisin meitä nuoria,” Okko Laru kiittelee.”Oman soittimen hallinnan kautta alkoi ymmärtää yhä enemmän sitä, mitä on instrumentaatio.”Okko Laru pyrki ja pääsi silloiseen Oulunkylän Pop & Jazz opistoon.”En kuitenkaan valmistunut, koska tiesin, etten koskaan halua pedagogiksi”, Laru täsmentää.New Yorkissakin opintojaan syventänyt soittaja on kuitenkin itse jakanut oppejaan lukuisilla kesäleireillä ja klinikoilla.Helsingissä tutustumiset ja työtarjoukset seurasivat toistaan. Hyvä henkilökemia on tärkeä, silloin soitto voi lähteä ”liitoon”.”Ensimmäinen tuottamani pitkäsoittolevy oli Esa Elorannan Jotain pysyvää, jonka äänittäjämiksaaja Pave Maijanen sitten pyysi minua mukaan yhteen projektiin.”Kyseessä oli Kirkan, Pepe Willbergin, Hectorin ja Maijasen muodostama Mestarit, jonka valtaisa suosio huipentui ensimmäiseen suomalaisartistien stadionkonserttiin elokuussa 1999.”Kyllä silloin sydän hakkasi kahtasataa! Monet ihmiset jaksoivat ottaa riskin ja vastuuta. Siitä seurasi ihan toisenlainen musiikkikulttuuri, uskallettiin alkaa rakentaa uudenlaisia juttuja muiden artistien kanssa.”sujuivat työntäyteisesti. Helsingissä Okko Laru ehti vielä kokea studiomuusikkojen aikakauden kysyttynä rumpalina, ja aikansa hän oli töissä levy-yhtiössäkin.Mestareista yhteistyö jatkui erityisen tiiviinä Hectorin kanssa. Laru toimi pitkään Hectorin yhtyeen kapellimestarina ja levyjen tuottajana.”Totta kai olisin halunnut lähteä vielä tälle Hectorin juuri päättyneelle kiertueelle. Mutta toisaalta nautin siitä, että nyt on joidenkuiden muiden vuoro kokea se kaikki”, Laru sanoo.”Heikkihän on yksi suurimmista artisteista Suomessa, ja sehän on ihan mahtavaa, että on saanut olla tuossa mukana. Mutta timantit eivät ole ikuisia!”Larun mukaan tuollaiseen työhön pitää sitoutua täysillä. ”Se on 24/7-hommaa. Jokainen artisti ja taiteilija haluaa saada kaiken. Ei se ole ihan hiekaton tie. Ja usein, kun paine on kovin, myös tahtotilanne on suurin. Se on haastava pesti, ja niin pitää ollakin: iso artisti ja iso vastuu.”muistaa, kuinka kerran erään areenakonsertin alla hänet yllätti huono olo.”Makasin takahuoneessa, söin banaania ja ajattelin, että en pysty menemään lavalle. Mutta pakottaudun siihen ja soitin yhden parhaista keikoistani. Jotenkin se vastuu oli niin valtava.”Hectorin yhtyeestä lähtöön ei liity mitään dramaattista. Pitkään muhinut päätös liittyi laajempaan elämänmuutokseen, hiljentymiseen lähes sapattivuoden viettoon. Muutto Sipooseen, jossa Okko on kihlattunsa kanssa nauttinut rauhaisasta olemisesta.”Tapahtumatuottaminen ja managerointi kiinnostavat, mutta ei enää tien päälle lähteminen!”erottaa musiikin­tekemisessä työn ja harrastuksen. Sen, kun pyrkii tekemään kaiken mahdollisimman hyvin muiden takana ja muiden hyväksi. Vastaavalla, mutta vapaammalla kunnianhimolla on tehty omaa musiikkia, oman kotistu­dion rauhassa.”Se on aina ollut suuri unelma, mutta aina vaan siirtynyt ja siirtynyt kaiken muun alta. Omia ja mielestäni hyviä kappaleita on kuitenkin kertynyt paljon.”Oman musiikkinsa kanssa Laru aikoo astua esiin lähiaikoina.”Olen tehnyt useita top ten -hittejä, mutta se ei ole oman musiikin maali.”Nykyisin Laru tarttuu usein kitaraan, jota soitti rinnan rumpujen kanssa jo lapsesta.”Jätin plektratkin kokonaan pois. Ympyrä sulkeutuu!”