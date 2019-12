Kulttuuri

Keski-iän kriisiin ajautunut queer-lesbo ihastuu komediasarjassa, joka ainakin alkaa hyvin

”Olen 45

Alkuperäisessä

Work in

Work in Progress

Päätellen

Work in Progress, HBO.

, olen lihava. Olen lesbo, joka ei ole tehnyt mitään elämässään. Sekö on identiteettini?”Komediasarjan Work in Progress päähenkilö Abby McEnany perustelee näin psykoterapeutilleen päätöstään tappaa itsensä 180 päivän kuluttua, ellei elämä parane.Roolissa nähdään sarjan toinen luoja Abby McEnany.englanninkielisessä vuorosanassa McEnany käyttää itsestään ilmaisua ­”queer dyke”, ei ”lesbian” eli lesbo.Kääntäjän tekemä oikaisu on sikäli ymmärrettävä, että kun ryhtyy internetistä selvittämään queer dyken täsmällistä merkitystä, huomaa, että sanaparia käytetään harvoin yhdessä, molempien sanojen määritelmät vaihtelevat ja entisinä pilkkaniminä ne sisältävät monenlaisia arvolatauksia.McEnany joka tapauksessa ei ole ”normilesbo”, eikä halua itseään sellaiseksi kutsuttavan. Vakiintuneen suomenkielisen vastineen puuttuessa paras käännös lienee queer-lesbo.Progress alkaa psykoterapeutin tuolista, ja se on vähän kliseistä. Myös McEnanyn näytteleminen on avauskohtauksessa kankeaa.Omaperäisempään suuntaan lähdetään, kun terapeutti kuolee kesken istunnon. Pilottijakso osoittautuu laadultaan hyväksi.Moniulotteisuutta jaksoon tuo etenkin baarikohtaus, jossa McEnany huomaa yhdessä pöydistä oikean näyttelijän nimeltä Julia Sweeney.Tämä esitti 1990-luvulla Saturday Night Live -sketsisarjassa Pat-nimistä hahmoa, jonka kohdalla vitsiä väännettiin kysymyksestä, onko Pat mies vai nainen.Tapa, jolla sketsihahmo vaikutti McEnanyn elämään hänen nuoruudessaan, näytetään takaumana. Uuden tuttavansa kotibileisiin vähän ujostellen saapuva Abby kuulee ensimmäisenä kommentin: ”Pat saapui.”Ehkäpä tästä irtoaa empatiaa kotimaiseenkin keskusteluun sketseistä ja anteeksi pyytämisestä.oli alkujaan monologiesitys. Sen ohjaaja Tim Mason ehdotti McEnanylle komediasarjan pilotin tekemistä, omakustannepohjalta.Pilotti hyväksyttiin Sundance-festivaaleille, missä Showtimen kanssa syntyi sopimus kahdeksan jakson tuotannosta.Kolmanneksi käsikirjoittajaksi mukaan liittyi Lilly Wachowski, Matrix-elokuvista tunnettujen Wachowskin sisarusten toinen puolisko, entiseltä etunimeltään Andrew.Work in Progressin tulevia kohokohtia esittelevistä mainoksista sarjan jatko ei ole yhtä harkittua työtä kuin pilotti. Voi toisaalta olla, että mainoksiin on yritetty hakea perushuumoria keskivertokatsojille.Tällaista ei edusta esimerkiksi avausjakson kohtaus, jossa Abby saa puhelun lesboksi olettamaltaan ihastukselta. Chris (Theo Germaine) kuitenkin kertoo olevansa transmies. Katsoja varautuu jo Abbyn pettymykseen, mutta tällaista ei tule. Elämä alkaa kirkastua.