Lady Bird on harvinaisen raikas, rempseä ja koskettava kasvukuvaus lukiolaistytöstä Kalifornian Sacramentossa

kuin ihmetellä, miten amerikkalaisten nuorisoelokuvien pakollisista pahoista on saatu näin raikas, rempseä ja koskettava elokuva kuin draamakomedia Lady Bird.Siis teiniangstista, high schoolin nokkimisjärjestyksestä, ensimmäisistä seksikerroista, päättäjäistansseista ja viimein yliopistoon lähtemisestä.-käsikirjoittaja Greta Gerwig (s. 1983) on toistaiseksi ollut tunnetumpi indiedraamojen ja komedioiden näyttelijänä. Hänet on nähty muiden muassa puolisonsa Noah Baumbachin sekä Joe Swanbergin filmeissä.Lady Birdin myötä tilanne on muuttumassa. Gerwigin esikois­ohjauksessa näkee kaikesta, että aihe on tekijälleen erityinen. Kasvutarinassa onkin runsaasti yhtäläisyyksiä Sacramentossa varttuneen Gerwigin oman taustan kanssa.2002 sijoittuvan tarinan päähenkilö on 17-vuotias Christine (Saoirse Ronan), räiskyvä lukiolainen, joka haluaa itseään kutsuttavan Lady Birdiksi. Hän asuu perheineen Sacramenton esikaupunkialueella, ”radan huonommalla puolella”, mikä tarkoittaa vähän vaatimattomampia oloja kuin osalla koulutovereista.Ei perhe ihan kurjuudessa elä, mutta tiukkaa on: rakkautensa realismiin sekoittava äiti (Laurie Metcalf) painaa pitkää päivää sairaanhoitajana ja masentunut isä (Tracy Letts) irtisanotaan töistä.Katolista koulua käyvä Lady Bird janoaa elämää itärannikon taideyliopistoissa tai missä tahansa muualla kuin Sacramentossa. Rahkeita ei välttämättä ole, mutta nuori nainen ei siitä lannistu.Päättäväisyydellään hän saa paikan koulun musikaalissa, poikaystäviä ja liian hyvän matikannumeron. Miksei siis myös haluamaansa tulevaisuutta?muistuttaa hienosti, miten tärkeä osa paikalla on kasvutarinassa, oli se sitten ­Sacramento tai vaikka Ruotsin Åmål. Ja vaikka kasvukivut ovat universaaleja, niistä jäävät jäljet ovat jokaisella omat.Vaikka Sacramento on elokuvassa häivytetty eräänlaiseksi tavallisuuden perikuvaksi, se vaikuttaa jatkuvasti kaikkeen. Hahmot ovat ennen kaikkea kotoisin jostain. Heillä on kotikaupunki, tietty todellisuus, joka vaikuttaa mielenmaisemaan, haaveisiin ja odotuksiin.Kokonaisuuden rinnalla Gerwigillä on silmää pienille arjen hauskuuksille, mustalle huumorille ja nuoren mielen malttamattomuudelle. Kun Lady Bird täyttää 18 vuotta, hän käy ostamassa paikalliselta kiskalta tupakkaa, raaputusarvan ja pornolehden, jota sitten selailee hetken pihalla pölli huulessa, koska se nyt on mahdollista.näyttelijäremmi on oikealla aaltopituudella, mutta erityisesti pääosissa nähtävät Ronan ja Metcalf loistavat.He ovat taistelupari, jonka välillä leimuaa kaikin mahdollisin tavoin.