taidekentällä kuohuu. Syynä on uusi rahanpesun valvontaa tehostava säännös, joka lisää taidetta myyvät, ostavat ja välittävät yritykset sekä yksityiset elinkeinonharjoittajat aluehallintoviraston valvottaviksi.Näin rahanpesurekisteriin joutuvat liittymään gallerioiden antiikkiliikkeiden ja huutokauppojen lisäksi kaikki kuvataiteilijat, taideteoksen maksusuorituksen ollessa yhtenä tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina vähintään 10 000 euroa.Etelä-Suomen aluehallintovirasto onkin saanut alkukuusta kymmenittäin tiedusteluja epätietoisilta kuvataiteilijoilta.”Olemme saaneet paljon puheluja, joissa on tiedusteltu mihin tämä perustuu. Edelleen saamme päivittäin joitakin puheluja”, sanoo ylitarkastaja Liisa Palola Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.Ainakin periaatteessa taidekauppa soveltuu rahanpesuun hyvin, sillä se on viimeisiä sijoitusmarkkinoiden alueita, joilla bulvaanit toimivat yleisesti savuverhona varsinaisille ostajille. Yksityisillä taidemarkkinoilla omistajat jäävätkin usein hämärän peittoon.”Taidemyynti on havaittu riskiseksi toiminnaksi”, Palola sanoo. ”Siihen liittyy paljon tapauksia, joissa on ollut petoksia, taideväärennöksiä ja bulvaanitoimintaa. Ja kyllä rahanpesuakin Suomessa varmasti tapahtuu.”valvontarekisteri perustuu EU:n rahanpesudirektiiviin ja sen pohjalta säädettyyn lakiin, jonka tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista.Käytännössä taiteenmyyjän pitää tämän kuun alusta lähtien vahvistaa jokaisen yli 10 000 euron taideteoksen ostajan henkilöllisyys sekä ostoon käytettyjen varojen tausta ennen kuin hän myy teoksen. Jo aiemmin taidekauppiaiden on täytynyt valvoa suuria käteisostoksia tekeviä asiakkaita, mutta nyt uusi laki koskee muitakin maksutapoja.Sama vastuu ulottuu myös yksittäisiin taiteilijoihin.”Hänen täytyy todentaa asiakkaan henkilöllisyys esimerkiksi passista tai ajokortista, ottaa tiedot ylös ja pyrkiä selvittämään myös selvittämään teoksen ostoon käytettyjen varojen alkuperää, esimerkiksi kysymällä sitä suoraan asiakkaalta”, Palola sanoo. ”Ja epäilyttävistä tapauksista on tehtävä ilmoitus KRP:n rahanpesun selvittelykeskukselle.”Uudet velvollisuudet tuovatkin taiteilijalle entistä vastuullisemman aseman taidemarkkinoilla. Omia teoksiaan myyvä taiteilija joutuu rahanpesurikoksesta vastuuseen, jos ottaa vastaan rikollista rahaa.suomalaisia kuvataiteilijoita taidekauppiaan asemaan joutuminen ärsyttää. Yksi heistä on Ars Fennica -palkittu kuvanveistäjä Kimmo Schroderus, joka pitää ajatusta naurettavana.”Taiteilijat tungetaan jälleen reikään, johon ne sattuu uppoamaan. Kun menin 1990-luvun alussa Kuvataideakatemiaan, niin halusin vain valmistua taiteilijaksi. Sen jälkeen minusta yhtäkkiä tuli maisteri, sitten yrittäjä ja nyt vielä taidekauppiaskin. Mitään niistä en ole halunnut, mutta näin se vain on mennyt.”aikana Schroderus on tehnyt näyttäviä julkisia teoksia, kuten Kuru-veistoksen Itäkeskuksen Tallinnanaukiolle, Hyökyn Jyväskylän yliopistolle, Fonin Kauniaisten kaupungintalolle ja Risteyksen Finlandia-taloon. Viimeisin työ on Ylöjärvelle vuonna 2018 toteutettu Alamökki-teos, joka kunnioittaa Eppu Normaali -yhtyeen uraa.Kaikkiaan Schroderuksen on vaikea tunnistaa rooliaan rahanpesun paljastajana.”Tämä tuntuu siinä mielessä jännittävältä, että jos mietin vaikka omia myyntejäni viimeisen kolmen vuoden aikana, niin ostajina on ollut suomalainen sairaala, suomalainen kaupunki ja toinen suomalainen kaupunki. Siinä ovat ne ostajat, joiden kanssa minä pesen rahani.”kutsumista enemmän suomalaistaiteilijoita nyppinee kahdensadan euron rekisteröitymismaksu, jonka jokainen yli 10 000 euron arvoisia taideteoksia myyvä joutuu maksamaan.Taiteilijan asema 2010 -tutkimuksen mukaan kuvataiteilijoista 84 % on vapaita taiteilijoita, ja moni kuvataiteilija kuuluu ansiotuloiltaan Suomen vähiten ansaitsevaan luokkaan. Vuonna 2014 valmistuneen selvityksen mukaan lähes kaksi kolmannesta kuvataiteilijoista tienasi vuodessa alle 20 000 euroa siitäkin huolimatta, että ansioiksi laskettiin myös muut kuin taiteellisesta työstä tulleet työtulot.Schroderuksen suuret, usein haponkestävästä teräksestä valmistetut teokset ovat kymmenien tuhansien arvoisia, mutta toisaalta ne vaativat jopa vuosien työn.Kuvanveistäjä myöntääkin, ettei ala sovi pienistä huolehtiville.”Jos on luonteeltaan sellainen, että murehtii tulevaisuutta, niin tämä on väärä ammatti. Välillä on hyviä vuosia, mutta sitten tulee niitä huonojakin. Hissi menee molempiin suuntiin.”rekisteriin taiteilija aikoo liittyä vasta, kun on aivan pakko, eli todennäköisesti seuraavan suuren teoksen myynnin toteutuessa. Sitä ennen hän pohtii asiaa niin vähän kuin mahdollista.”Pyrin ajattelemaan sitä minimaalisesti, ettei ala jurppia”, hän sanoo.