sitten arvostetun Goncourt-palkinnon saaneen Éric Vuillardin palkintoteos Päiväkäsky on sananmukaisesti pieni helmi. Alle 150-sivuinen, kapealle palstalle ladottu pienoisromaani on kuitenkin fyysisiä mittojaan isompi kirja. Se avaa tarkasti kohdennetun näkymän kahteen merkittävään tapahtumaan, joiden yhteiskunnallinen ja poliittinen heijastusvaikutus luo maaperän otolliseksi natsi-Saksan maailmanpaloon päättyvälle maailmanvalloitukselle.Ensim­mäinen historial­linen käänne tapahtuu 20. helmi­kuuta 1933 Berliinissä, kun Saksan johtavat teollisuus­magnaatit kokoontuvat valtiopäivätalossa keskustelemaan lähestyvistä maaliskuun alussa pidettävistä valtiopäivävaaleista ja Saksan kansallissosialistinen työväenpuolueen NSDAP:n rahallisesta tukemisesta. Adolf Hitler on valittu valtakunnankansleriksi 30. tammikuuta 1933.Valtiopäivätalo tuhoutuisi osin seitsemän päivää myöhemmin tuhopoltossa, joka oli natsien mukaan kommunistien syytä.valtiopäivätalon kolmannen kerroksen salongissa 24:n suuryrityksen johtajat ja omistajat tapaavat valtiopäivien puhemiehen Hermann Göringin ja Hitlerin. Uuteen poliittiseen tilanteeseen ovat heränneet sellaiset teollisuusjätit kuten Agfa, Allianz, BASF, Bayer, BMW, IG Farben, Krupp, Opel, Siemens, Telefunken, Thyssen ja Varta.Juuri nämä yritykset vastaavat natsi-Saksan varustautumisesta sotaan ja ottavat vastaan SS:n niille tarjoaman orjatyövoiman.Toinen kauaskantoinen tapaaminen toteutuu Führerin alppihuvilassa Berghofissa Obersalzbergissa helmikuun 12. päivänä vuonna 1938, kun Hitler tapaa kahdenkeskisessä neuvottelussa Itävallan liittokanslerin Kurt von Schuschniggin. Pelissä on Itävallan itsenäisyys ja natsi-Saksan teollisuuden edut.Sekä Itävallalle että Schuschniggille käy lopulta huonosti, vaikka Éric Vuillardin (s. 1968) kerronnassa itse Anschluss toteutuu paljon nihkeämmin kuin historiankirjoissa yleensä kerrotaan. Piiputtaneet tankit tuodaan junanvaunuissa Wieniin.Pienoisromaanin nimi Päiväkäsky viittaa vähälle huomiolle jääneeseen uhkaukseen, jonka Hermann Göring välittää liittopresidentti Wilhelm Miklasille. Saksa hyökkää Itävaltaan, jos asiat eivät luista. Liittyminen tapahtuu ikään kuin ase ohimolla.Päiväkäskyn todellinen päähenkilö on lopultakin itse historia, sen salaiset purot, jotka jäävät usein pimentoon. Iso narratiivi vetää mutkat väkisinkin suoriksi.Rosella Postorinon romaanilla Suden pöydässä on muutama selkeä yhtymäkohta Éric Vuillardin Päiväkäskyyn. Postorino (s. 1978) on saanut siitä viime vuonna Campiello-kirjallisuuspalkinnon. Romaani kertoo kymmenestä naisesta, jotka toimivat SS:n alaisuudessa Hitlerin ruoanmaistajina Sudenpesässä, Wolfsschanzessa Rastenburgissa ja pitävät huolen siitä, että Führeriä ei myrkytetä.Nykyään Roomassa asuvan Rosella Postorinon romaanissa historia on kuitenkin vain kehys, jota vasten kirjailija rakentaa sodan rikki repimässä todellisuudessa etenevää rakkaustarinaa.Päähenkilö on 26-vuotias berliiniläinen Rosa Sauer, jonka itärintamalle komennuksen saanut aviomies on kadonnut taistelussa. Sauerin esikuvana on toiminut Margot Wölk, joka paljasti vasta vuonna 2012 toimineensa yli kaksi vuota Hitlerin ruoanmaistajana. Hän ruoanmaistajista ainoa, joka selvisi sodasta hengissä.Rosella Postorino kuitenkin keskittyy kuvaamaan Rosa Sauerin ja SS-Obersturmführer Albert Zieglerin intohimoista suhdetta, joka herättää Rosassa syyllisyyttä ja häpeää. Turvaa hakeva Rosa joutuu myös pakosta pohtimaan, miten hän kestää tekonsa seuraukset. Poikkeuksellisista olosuhteista huolimatta liiankin tutusti etenevä kerronta laahaa. Vasta aivan romaanin lopussa Postorino pystyy lyömään pöytään jokusen yllätyskortin.Historian valokeila osuu Claus von Stauffenbergin pommiattentaattiin Sudenpesässä. Muutamat valitettavat virheet eivät romuta Suden pöydässä -romaanin historiallista uskottavuutta.Siinä missä Éric Vuillard tihentää kerrontansa komeaksi historianfilosofiseksi pohdinnaksi, Rosella Postorino taas luottaa perinteisen viihde-epiikan keinoihin ja saa aikaiseksi tarinan, joka ei kasva itseään suuremmaksi.