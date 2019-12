Kulttuuri

Näyttelijä Danny Aiello on kuollut

Näyttelijä

Danny Aiello on kuollut 86-vuotiaana.Yhdysvaltalainen Aiello oli Oscar-ehdokkaana sivuosaroolistaan Spike Leen elokuvassa Do the Right Thing - kuuma päivä (1989). Hän esiintyi myös muun muassa elokuvissa Kairon purppuraruusu (1985) ja Kuuhullut (1987). Hänellä oli pieni rooli Francis Ford Coppolan elokuvassa Kummisetä II (1974),.Aiello syntyi 1933 Manhattanilla, New Yorkissa. Hän varttui Bronxissa ja aloitti näyttelemisen 1960-luvulla.Hänen elämäkertateoksensa I Only Know Who I Am When I Am Somebody Else: My Life on the Street, on the Stage, and in the Movies ilmestyi vuonna 2014.Danny Aiello kuoli sairaalassa New Jerseyssä 12. joulukuuta lyhyen sairauden jälkeen.