Kulttuuri

Räppimaailman kiinnostava puoli, monipuolinen teos huippurikkaista ja kaikkialla läsnä oleva televisio

Miksi

Rikkaiden ajatukset

Alkusyksystä

Televisio on muodissa

Tätä odotan:

Viikolla 49 eniten uusia varauksia saaneet kirjat Helmet-kirjastoissa

Kaunokirjallisuus

1)

Tietokirjat

1)

naisten tekemä räppi ei saa yhtä paljon huomiota kuin miesten? Räpistä on tullut aikamme kuunnelluinta musiikkia, mutta tekijöistä ylivoimainen enemmistö on edelleen miehiä.Juuri tästä syystä tämän vuoden alussa julkaistu Heini Strandin kirja Hyvä verse (Into) on loistava avaus räppimaailman kiinnostavaan puoleen. Kirjaa varten on haastateltu pelkästään naisräppäreitä, yhteensä 27 eri tekijää.Kirja onnistuu kertomaan paljon siitä, miten naiset kokevat oman asemansa suomalaisessa räpissä. Ihailtavaa on erityisesti monipuolisuus: mukana ovat kaikki 2000-luvun alun naisräppärit Kanasta ja Mariskasta lähtien tämän päivän kuumiin nimiin, kuten Adikiaan ja Yeboyahiin.kuohuntaa herätti Anu Kantolan ja Hanna Kuuselan tietokirja Huipputuloiset – Suomen rikkain promille (Vastapaino). Mediassa kerrottiin kirjan sisällön pohjalta, miten rajuja kommentteja Suomen kovatuloisimmat ihmiset olivat laukoneet muun muassa sosiaalietuuksista, kun olivat päässeet puhumaan nimettöminä.Keskustelun alle hautautui kuitenkin huomio siitä, kuinka kiinnostava ja monipuolinen teos Kantolan ja Kuuselan kirja on kokonaisuudessaan. Se kannattaa lukea ehdottomasti, vaikka olisi aiheesta kirjoitetut otsikot kahlannutkin läpi.Televisio on kaikkialla. Sosiaa­linen media täyttyy eri tv-ohjelmista käytävästä keskustelusta, ja tv-aiheisia juttuja julkaistaan netissä loputtomasti.Parasta on, että televisiosta kirjoitetaan innostavia kokonaisuuksia. Ensi keväänä julkaistaan Kaisu Tervosen toimittama 13 katseluasentoa -esseekokoelma (Into), joka on aihepiirinsä puolesta helppo nähdä jatkona syksyllä julkaistulle Anton Vanha-Majamaan ja Noora Vaaralan toimittamalle Television lapset -esseekokoelmalle (Siltala). On kiinnostavaa nähdä, mitä uusia puolia tv:stä on onnistuttu löytämään.Kate Atkinson: Liian kirkas taivasJo Nesbø: VeitsiTina Frennstedt: LupausMax Seeck: Uskollinen lukijaHeine Bakkeid: Meren aaveetEppu Nuotio: Punainen vaateSofie Sarenbrant: KerjäläinenAntti Arnkil: SunnuntaiesseetRisto Volanen: Nuori Suomi sodan ja rauhan Euroopassa 1918–1922Riitta Konttinen: Aino SibeliusRaakel Lignell: Älä sano että rakastat