Vain Tommi Liimatta osaa yhdistää ilmastonmuutoksen, koivuklapimodernismin ja Agatha Christie -henkisen mystee

puhutaan suurvaltojen välisistä menneistä tai tulevista jännitteistä, harvoin muistetaan mainita, että Yhdysvallat ja Venäjä ovat rajanaapureita. Alaskasta länteen, keskellä Beringinsalmea, vain neljä kilometriä leveä vesialue erottaa toisistaan Yhdysvalloille kuuluvan Pikku-Diomeden ja Venäjän Iso-Diomeden. Hyistä salmea kutsuttiin kylmän sodan aikaan jääesiripuksi.Pikku-Diomedelle sijoittuu Tommi Liimatan Saaret kuin sisaret, kiehtova yhdistelmä christieläistä mysteeriromaania, perisuomalaista insinööriproosaa ja ilmastonmuutosaiheista spekulatiivista fiktiota eli clifiä.Maailmanpoliittinen tilanne koetaan romaanissa huonojen tietoliikenneyhteyksien takaa sopivan epämääräisenä, mutta Yhdysvalloissa hallitseva Sosialistinen Nousu ilmeisesti motivoi osaa väestöstä loikkaamaan Venäjälle. Samaan aikaan saaret kutistuvat silmissä, kun vedenpinta nousee.Pikkusaarella toimii parantola-retriitti, jonne valitaan kerrallaan kahdeksan naista ja kahdeksan miestä toipumaan omista traumoistaan. Prosenttiperusteinen hinnoittelupolitiikka ohjaa johtoryhmän valitsemaan rikkaita yksilöitä, jotka mahdollistavat toiminnan jatkumisen ja voiton tekemisen.Vaikka parantolan salaisena tehtävänä on maanpuolustus, johto vaikuttaa varautuneen huonosti maailmanpoliittiseen selkkaukseen.guru on Höyhen-niminen aforistikko, joka on linnoittautunut omaan mökkiinsä eikä näyttäydy leiriläisille. Oikea Käsi, sattuvasti yksikätinen nainen, käy päivittäin viemässä Höyhenelle elintarvikkeita ja hakemassa uusia viisauksia, tällaisia: ”Masennus pönkittää, häpeä murentaa egoa”.Saaren henkilökuntaa tai asiakkaita ei puhutella nimillä, vaan työntekijät tunnetaan tehtäviensä mukaan, joista osa on seremoniallisia kuten parantolan de facto johtaja eli Isä, ja asiakkaat huoneensa numeroilla kuten 207.Romaanin kertoja on Kuvaaja, elokuva-alalla mokannut ja vähän katkeroitunut mies, jota ei ole hyväksytty osaksi saaren Johtoa. Työtään helpottaakseen hän kutsuu asukkaille lempinimiä, kuten Siloposki, Sportti ja Hennatukka.Kun saarella tapahtuu kaksi selittämätöntä kuolemantapausta, Kuvaajalla on syy ryhtyä nuuskimaan ympäriinsä, selvittämään Johdon ja asukkaiden motiiveja. Mutta syytön, tai ylipäätään minkäänlainen hyvis, hän ei itsekään ole. Epäluotettava kertoja lisää kierroksia mysteeriin ja tekee kokonaisuudesta enemmän kuin osiensa summan.poikkeuksellisena tässä genressä voisi pitää kerronnan hyryläistä tai vähintään raittilalaista poljentoa, jossa draama suodattuu kertojan perusteellisten työnkuvauksien ja äkkiväärän mieshuumorin läpi. Kotimainen modernismi ja sen keskeinen rakennuspalikka, jähmeä koivu­klapi­lause, osoittavat mukautumiskykynsä Liimatan ja Ossi Nymanin kaltaisten uuden polven proosamiesten käsittelyssä.”Mitä maailmalla paraikaa mahtoikaan tapahtua – rajoja murtui, valtakieli vaihtui, koteja lakkasi olemasta, uutiset käsikirjoitettiin näytelmiksi ja New Coke palasi tuotantoon – meidän oma sisäinen tietoverkkomme toimi kuitenkin kohtuullisen nopeasti”, kertoo Kuvaaja ja voisi kuvata myös omaa paikkaansa todellisuudessa: ei niin kummallista maailmaa, ettei jostain pomppaisi teknisesti nokkelaa kertojamiestä ottamaan sitä haltuun.Miehinen hybris tosin harvoin johtaa toivottuun lopputulokseen.on viimeistään viime vuosina osoittautunut hyvin luotettavaksi kirjalliseksi duunariksi. Massiivisesta Jeppis-muistelmaproosasta Finlandia-ehdokas Autarktiksen pohjoiseen realismiin ja siitä uuden romaanin dystopiamysteeriin, kaikki hienosti toteutettu. Lisäksi elämäkertoja, muun muassa Pentti Saarikosken päiväkirjojen toimittamista, sarjakuvia, musiikkiakin.Sukupolveeni kuuluu minun lisäkseni lukuisia lukiovuosiaan Absoluuttinen Nollapiste -yhtyeen tahdissa viettäneitä. Silloin ihailin Liimatan lahjakkuutta, mutta yhä ilmeisemmäksi käy, että laiskuuttani vähättelin kovan työn osuutta.