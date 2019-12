Suomiräpin vaikuttavin riimi on valittu – Sen kirjoittanut Avain kertoo, miltä suosio tuntuu ja miksi hänen kappaleensa on äänestyksen ykkönen

Kulttuuri

Puhuttelevat sanat

Tässä

Punainen tiili kädes, huomenna kaikki muuttuu / Raha enää vain muisto, rakkaus enää vain puuttuu / Alas kapitalismin kahleet, näin unessani enteen / Elä aatteidesi puolest, vedä vielä kerran henkee

Voittajasta

Matti Saloa

Tiukassa

Miten sä oot voinu? Tai siis miten sä oot voinu / Mä mietin sua tänään, en pitkään enkä hyvällä, mut mietinpähän kumminki

Pulkkinen

Kolmannen

Kun hyvinvointivaltiota Helsingissä luodaan / Julkisivuduunarit ne Tallinnasta tuodaan / Hurahuhhahhei, mistä halvimmalla saadaan / Sillä niin me tehdään Helsingistä Shangri-La

Miettisen