Kulttuuri

Uusi ahdistava tietoteos kartoittaa Putinin ja Trumpin aiheuttamaa vapauksien ja oikeuksien kriisiä

Yhdysvaltalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Snyder

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuvaus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Timothy Snyder (s. 1969) on holokaustin terävin nykytutkija. Tämä Yalen yliopiston historian professori ei kuitenkaan jää ruotimaan pelkästään etäisemmän menneisyyden onnettomuuksia, vaan hilautuu määrätietoisesti kohti tämän päivän prosesseja.Snyderin Tyranniasta-pamfletti (2017) oli Donald Trumpin presidentiksi tulon nostattama hätähuuto. Hänen uusin kirjansa Tie epävapauteen on perinpohjaisempi tietoteos 2010-luvun suurista järkähdyksistä maailmanmitassa. Tarkasteltavana ovat niin äskeiset tapaukset, ettei kirjaa sovi kutsua historiantutkimukseksi. Jos lähdekritiikin ehdot täyttyvätkin, sanottakoon silti, että käsillä on lähihistorian argumentoitu kertomus.Motiiveiltaan Snyder muistuttaa kollegaansa Tony Judtia (1948–2010); yhtä lailla he kauhistuivat 2000-luvun alussa paisuvaa totalitarismia sitä lietsovine ”vastuuttomine älykköineen”. Niistä päivistä ovat älyköt osin vaihtuneet toisiin, mutta vastuuttomuus vain syventynyt.jaksottaa kirjan selkein luvuin: kuusi vuotta (2011–2016) yhtä monine kehityksen askeleineen, ja alaspäin jokainen. Juoni nakuttaa kuin maratoonarin lahjomaton kello. Putinin vallantäyteydestä aloitetaan ja Trumpin triumfiin päädytään.Epävapauteen viettävän polun pientareita koristavat demokratian loppu Venäjällä, Putinin mobilisoima EU:n kovertaminen, Krimin ja Itä-Ukrainan Anschluss, Kreml-lähtöisten sepitteiden täsmälevitys länteen – ja polun päässä hymyileekin jo Trump!Snyder sitoo Venäjän ja USA:n sikäli yhteen, että uhkat ja jo realisoituneet kauhukuvat lyövät vapauksiin ja oikeuksiin yhtä lailla molemmissa maissa, alennustila on yhteinen. Putin loi partituurin, jota hän ja Trump yhdessä orkestroivat.Putinilaisten valtiofilosofiksi korotettiin taannoin Ivan Iljin (1883–1954), länteen 1922 karkotettu kristillisfasistinen venäläisajattelija. Putin järjesti 2005 uudet suurhautajaiset miehelle, jonka huuruisista visioista hän valaa pohjaa Venäjän ikuisuudelle ja henkiselle johtoasemalle. Iljiniä on Venäjällä rehabilitoitu huikeasti.Iljin on yhä jalustalla, mutta kirjansa päiväkohtaisuuteen nähden Snyder kuurnii häntä turhan pikkutarkasti. Riittäisi todeta hänen keskeinen asemansa. Iljin on kuitenkin enemmän taustaidoli kuin nykyimperialismin konkreettinen rakentaja. Ajankohtaisempia ideologejakin, kuten Vladislav Surkovia ja Aleksandr Duginia, analysoidaan onneksi hyvin.Kirja koostaa tiivistä todistusaineistoa Kremlin imeytymisestä lännen ytimiin. Länsi-Euroopan äärioikeisto käy mallitapaukseksi, miten viidettä kolonnaa hyödynnetään hurjin tehoin. Putinilla ei liene ranskalaista Marine Le Peniä otollisempaa käsikassaraa yhtenäisen Euroopan lahottamiseksi – puhumattakaan monista muista äärioikeiston äänitorvista.Hajota ja hallitse, siinäpä se.siitä, miten venäläiset ujuttavat lonkeronsa USA:han, hallitsee kirjan päätöspuoliskoa. Epätiedon ja propagandan massiivisesta vyörymästähän on viime vuosina saatu kosolti ikävää näyttöä. Snyder ei yhtään kevennä kuormaa, päinvastoin hän täydentää, miten hanakan vastaanottavaisia on trumpilaisten sisärenkaassa oltu.Snyderin teos vankentaa käsitystä presidentti Trumpista, joka jo varhain on tiukasti juuttunut venäläisten naruun. Prosessista todistaa monta jäätävää sivua.Moskovan ja Washingtonin valtiaiden intressit yhtyvät yleisemminkin syin: ”[Trump haluaa] olla enemmän Putinin kaltainen, olla hänen suosiossaan, päästä käsiksi suurempiin rikkauksiin. Oligarkia toimii suojelujärjestelmänä, joka liuottaa demokratian, lain ja isänmaallisuuden. Amerikan ja Venäjän oligarkeilla on paljon enemmän yhteistä keskenään kuin omien väestöjensä kanssa.”Matkaa Trumpilla vielä on. Putinin omaisuudeksi arvioidaan ehkä 150 miljardia euroa, mutta Trump piilottelee verotietojaan, jottei hänen varattomuuttaan ja riippuvaisuuksiaan nähtäisi.Snyderin sivuloikka nykyisyyteen on perusteellinen ja perusteltu. Tie epävapauteen on tärkeällä tavalla ahdistavaa luettavaa.Hän panee kuitenkin toivonsa tutkiviin journalisteihin, ”nykytapahtumien kronikoitsijoihin”, jotka paljastavat oligarkian ja eriarvoisuuden nopeimmin keinoin – ja laajimmille yleisöille.