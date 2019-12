Kulttuuri

mieli puhua autenttisesta Prokofjev-soinnista tai venäläisestä soinnista, jos sellainen olisi yksiselitteisesti määriteltävissä.Prokofjevin viidettä sinfo­niaa soittaessaan HKO herätti myönteisessä mielessä muistoja yya-ajoista, jolloin Suomessa vierailevat orkesterit tulivat lähinnä Leningradista ja Moskovasta.Neuvosto-orkesterien teräksisyys, soinnin syvyys ja iskukyky olivat kertaluokkaa isompia kuin tuolloisten kotiorkesterien. Yhdellä sanalla sanottuna soitto oli häikäilemätöntä, ja Prokofjevissa HKO saavutti nyt samanlaisen kaikki tai ei mitään -tunnelman.juonessa oli uusiseelantilainen kapellimestari Gemma New, joka muotoili sinfonian lyyrisen, vähitellen heräilevän alun sen verran verkkaisesti, että saattoi pelätä, tuleeko tulkinnasta liian raskas ja kankea.Turha pelko. HKO latasi uusiin nousuihin aina lisää voimaa, syvyyttä ja leveyttä. Lyyriset taitteet saivat haurasta, muistelevaa luonnetta ja kiireiset jaksot kiukkuista rytmisyyttä.Erityisesti kunnostautui HKO:n matala osasto, jonka voimamiehenä Petri Keskitalo kruunasi tuuballaan syvyydestä kohoavia melodioita.päästä 33 vuotta täyttävä Gemma New on nouseva nimi, joka on kysytty varsinkin Pohjois-Amerikassa. Sinfo­nian ensi osan hän nostatti raskaasti rysähtelevään huipennukseen. Scherzo-osan välijakso keinahteli nautinnollisesti makean melodian pyörteissä. Lopun pitkä kiihdytys onnistui olemaan aidosti jännittävä.Adagion kaari rauhallisesta hengityksestä painajaismaisiin kauhunhuutoihin ja takaisin oli vakuuttava ja hallittu.Finaalissa yhdistyivät lyyrisen alun lämpöä tiukkuva sointi ja päätöksen riehaantuvat lyömäsoittimet sekä viime hetken pilana väärässä sävellajissa kitkuttava jousisekstetti.alkupuoliskolla kuultu Luciano Berion Voci eli Folk Songs II sai innoituksen sisilialaisesta kansanmusiikista, jossa laulajat periaatteessa laulavat samaa ääntä, mutta tekevät siihen pieniä, toisistaan eroavia poikkeamia.Alttoviulisti Antoine Tamestit jäljitteli tätä lauluääntä huojuttaen säveltasoa epäsäännöllisesti. Efekti on periaatteessa sama, jota Pekka Kuusisto harrastaa ihan kaikessa musiikissa, vaikkapa Tšaikovskin viulukonsertossa: mikroskooppiset intonaation säädöt kutkuttavat kummasti korvaa ja vapauttavat tasavireisyyden orjuudesta.Rikkaan, kantavan äänen alttoviulustaan loihtinut Tamestit kävi intensiivisessä soolossaan läpi kansanmusiikille ominaisia piirteitä, voimakkaita etuheleitä, pizzicatorämpytystä, unkarilaistyyppistä lyhytalkuista rytmiä, tanssipoljentoa ja tasaista bordunaäänien junnausta.Ympärillä HKO pieneen ja isoon ryhmään kahtia jakautuneena pulisi eräänlaista äänimaisemaa, jota satunnaiset parahdukset halkoivat.pirskahteleva ja käyrätorvikvartetin serenadilla siunattu avausnumero, Gioachino Rossinin Semiramide-alkusoitto, sai toivomaan konserttiohjelmiin enemmän tätä nerokkaan kekseliästä säveltäjää.HKO:n ohjelmisto onkin kehittynyt Susanna Mälkin kaudella. Yllättäviä teosyhdistelmiä, nykymusiikin klassikoita, uusinta uutta ja kantateoksia on saatu kuulla iloksi asti.