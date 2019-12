Viirus-teatterin perustaja Robert Enckell ei tiedä mitään sen ”orgastisempaa” kuin saada yleisö inhoamaan tai säälimään häntä

Kulttuuri

paistaa silmiin.Robert Enckell nostaa käden katseensa suojaksi ja tiiraa vihreän verkkoaidan lävitse.”Tuolla oli se meidän linnake aikoinaan”, hän sanoo.Seisomme Taka-Töölöstä Rajasaarenpenkereen ja Rajasaaren halki johtavan tien päässä, ja yritämme hahmottaa, miltä aidattu alue on aiemmin näyttänyt.Nykyisin paikalla toimii liikuntaviraston hoitamana veneiden talvisäilytyspaikka ja kalastustoiminnan tukikohta, mutta reilu 30 vuotta sitten nuoret suomenruotsalaiset teatteriopiskelijat alkoivat toteuttaa täällä omaa kulttuurikapinaansa.Yksi vallankumouksen johtajista oli Robert Enckell.varttunut Enckell pääsi teatterikouluun toisella yrittämällä vuonna 1983. Hän oli nuori ja vihainen mies, joka monen kaltaisensa näyttelijäopiskelijan tavoin tunsi, ettei suomenruotsalaista teatterimaailmaa ollut tehty heidän sukupolveaan varten.”Kaikki vaikutti jotenkin vanhanaikaiselta, löysältä ja liian hienolta”, Enckell kuvailee.Oliko mukana halveksuntaa?”Kyllähän sitä oli, ja oli kyse varmasti jonkinlaisesta isänmurhastakin. Olimme hirveän uhmakkaita, ylimielisiä ja varmaan aika rasittavakin muiden mielestä”, hän myöntää.”Uskoimme tietävämme, miten tehdään oikeaa teatteria. Halusimme pois siitä pienestä suomenruotsalaisesta piiristä, vaikka samaan aikaan halusimme säilyttää kulttuuritaustamme ja päästä tekemään teatteria omalla äidinkielellämme.”tarpeeseen syntyi vuonna 1987 perustettu Viirus-teatteri. Elettiin kovimman kasinohuuman, urbaanin kaupunkikulttuurin kasvun ja Radio Cityn aikaa. Omaa teatteria lähdettiin rakentamaan sitkeästi ja nuoruuden innolla.Aluksi Viirus toimi Ruoholahden Lepakossa, mutta siirtyi kahta vuotta myöhemmin Rajasaareen entisen jätevedenpuhdistamon tiloihin.Paikalla vallitsivat aluksi viidakon lait, eikä työturvallisuus- tai hygieniakysymyksiin juuri kiinnitetty huomiota. Välillä teatteriesityksissä kaahattiin trukilla lavaa pitkin. Välillä paikalta piti hätistää näyttämölle eksyneitä rottia.oli hetkittäin melkoinen.”Kaikkea sattui ja tapahtui. Pirinistit majailivat kesäisin tuolla”, Enckell sanoo ja osoittaa tien toiselle puolelle.Mutta ei teatterintekemisessä mistään puskafarssista silti ollut kyse. Nuoret tekijät suhtautuivat vakavissaan ja suurella intohimolla taiteeseen, ja Viiruksesta kehittyi arvostettu teatterilaitos. Sille myönnettiin 1996 Nuoren taiteen Suomi-palkinto.Erityisen hyvin Enckellille on jäänyt mieleen eräs Helsingin Sanomissa ilmestynyt arvostelu.”Jukka Kajava kehui kaikki muut, mutta musta hän kirjoitti, että Robert Enckell on pelkästään meluisa!”Kaikki hyvä loppuu kuitenkin aikanaan. Rajasaaren tilat oli hylättävä vuonna 2007 homevaurioiden vuoksi. Nykyisin Viirus-teatteri toimii Jätkäsaaressa.”Oli tämä makea mesta. Suru oli silmässä, kun joutui lähtemään”, Enckell huokaa.yleisölle Enckellin kasvot ovat tulleet tutuiksi tv-sarjojen ja elokuvien sivuosista.Tyypillisesti tuimailmeinen Enckell on nähty jäyhien ja hyväosaisten ”tosimiesten” rooleissa: eversteinä, tuomareina, merikapteeneina ja pankinjohtajina.Leimaantuminen äijärooleihin ei häntä itseään häiritse – niiden koko kylläkin. Enckell sanoo, ettei asianajaja numero yhden tai poliisipäällikkö numero kahden esittäminen enää kiinnosta.”Kyllähän sitä sen verran turhamainen on, että haluaa näytellä todellisia tilanteita, eikä laukoa totuuksia muutamassa kohtauksessa ja lähteä sen jälkeen kotiin”, hän toteaa.Enckell uskoo, että ulkonäkö on määritellyt pitkälti hänen roolitöitään. Yrmeä machoimago on silti pelkkää silmänlumetta: omasta mielestään Enckell on kiltti ja herkkä luonne.”Yksi kollega on sanonut, että olen lammas suden vaatteissa.”taiteen tekemiseen liittyvä ehdottomuus on karissut iän myötä. ”Musta on varmaan tullut vanhemmilla päivilläni pehmo ja nössö. Nuorempana halusin tehdä manifesteja. Nykyisin olen tyytyväinen, jos teos herättää tunteita.”Näin on varmasti myös hänen seuraavan työnsä kohdalla. Vuoden alussa alkavat Tove Janssonin elämästä kertovan elokuvan kuvaukset. Zaida Bergrothin ohjaama elokuva saa ensi-iltansa 2020 syksyllä. Enckell esittää siinä Janssonin isää.Näyttelemisessä häntä kiehtovat edelleen samat asiat.”Ei ole mitään sen orgastisempaa kuin tuntea yleisön todella inhoavan sinua tai nähdä nenäliinojen nousevan esille ja kyynelten valuvan. ””Miten sinne on päästy harjoitusten aikana? Siihen en osaa vielä kolmenkymmenenkään vuoden jälkeen vastata, mutta se on euforinen tunne. Saa kokea olevansa manipuloinnin mestari taiteen nimessä.”