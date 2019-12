Kulttuuri

We Jazz järjestää Lonnassa kahden päivän kesäfestivaalin

jazztapahtumastaan tunnettu We Jazz laajentaa festaritoimintaansa kesään ja järjestää heinäkuussa Lonnan saaressa kaksipäiväisen Odysseus-festivaalin.We Jazzin taiteellinen johtaja Matti Nives kertoo tiedotteessa, että joulukuisen festivaalin kalseat säät ovat herättäneet kaipuun kuunnella huippujazzia Helsingissä myös hieman toisenlaisissa olosuhteissaJoulukuun We Jazz -tapahtuman ajatuksena on viedä jazzkonsertteja uusiin, erikoisiin paikkoihin Helsingissä. Samaa ideaa on määrä toteuttaa myös Helsingin edustalla sijaitsevassa Lonnassa. ”Tavoitteenamme on löytää uusia näkökulmia saaren tapahtumakäyttöön”, Nives sanoo.esiintyjistä on julkistettu Timo Lassy Band, Verneri Pohjola Quartet, Teppo Mäkysen triokokoonpano 3TM, Dalindèo ja JAF Trio. Tapahtumassa esiintyy myös itävaltalaisen trumpetistin Mario Romin triokokoonpano Interzone, joka on aiemmin esiintynyt Suomessa Tampere Jazz Happeningissä.Odysseus-festivaalin pidetään 25.–26.heinäkuuta ja sen liput tulevat myyntiin maanantaina 16. joulukuuta.