Kulttuuri

Dmitry Sinkovsky on velhomainen barokkivirtuoosi, jonka taituruus lyö kuulijat ällikällä

Venäläinen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Riemukas

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Innostuneen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vivaldin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Dmitry Sinkovsky on barokkimusiikin velho ja monitaituri, jolla on harvinaisen innostava vaikutus niin soittajiin kuin yleisöön.Helsingin Barokkiorkesteria johtaessaan Sinkovsky oli usein kuin lentoon lähdössä ja pyöritti käsiään vinhaa vauhtia kuin siipiä. Silloin tällöin hän pyrähti pienelle ilmalennolle ja tömähti kuuluvasti takaisin lattialle.tunnelma syntyi heti konsertin alussa, Händelin tutussa Water Music -sarjassa. Nimensä Water Music on saanut siitä, että se esitettiin 17.6.1717 veneessä Thames-joella Englannin kuninkaan ja hänen seurueensa iloksi ja kunniaksi. Puhaltajilla oli tärkeä rooli, koska ne kuuluvat jousia paremmin ulkoilmassa.Kaksi venttiilitöntä luonnonkäyrätorvea raikuivat ylinnä. Ne kisailivat intomielisesti ja iskevän tarkasti jousien, kahden oboen ja fagotin kanssa. Kaikilla oli hauskaa tässä viihdyttävän barokkisoiton hurmassa.iloinen meno jatkui Johann Christian Bachin D-duuri-sinfoniassa.Johann Christian oli J.S.Bachin toiseksi vanhin poika, ja häntä pidetään galantin tyylin merkittävimpänä edustajana. Galantti tyyli merkitsi paluuta yksinkertaisuuteen ja välittömään tunnevaikutukseen myöhäisbarokin kompleksisuuden jälkeen.Sinkovsky keksi sijoittaa sinfonian osien väliin viulusoolokappaleen, joka oli peräisin jostakin toisesta teoksesta. Tällainen käytäntö oli 1700-luvulla ilmeisen yleinen, ja toimii se sopivassa kohdassa nykyaikanakin.C-duuri-viulukonsertto oli Sinkovskyn häikäisevä viulushow. Nopeissa osissa hän vaikutti olevan taituruuden demonin riivaama. Hän viuhtoi akrobaattihyppyjä ja -juoksutuksia vimmatun vikkelästi ja ja sahasi palavia kaksoisotteita joskus groteskin karheastikin. Kaikki olivat ällikällä lyötyjä.Sinkovsky sai Vivaldin konsertosta irti kaiken sen venetsialaisen fantasian, oikut ja omituisuudet ja taikoi orkesterin mukaan sähäkkään ja tunnelmoivaan mielikuvitusleikkiin.Sinkovsky huumasi myös kontratenorillaan. Händelin Qual nave smarrita -aariassa eksynyt laiva on onnettoman mielen kuva. Kuolemankaipuuta Sinkovsky ilmensi satumaisen kauniisti, hellin ja leijuvin legato-linjoin.Myös laulajana Sinkovsky on hämmästyttävä taituri. Händelin aaria Furibondo spira il vento (Raivokkaasti puhaltaa tuuli) oli hurja tunnemyrsky, jonka huippunopeat rytmit ja juoksutukset kipinöivät tulisen tarkasti.Ylimääräisenä kuultiin hypnoottisesti hiippaileva L’astuto cacciatore (Ovela metsästäjä) Händelin Giulio Cesare -oopperasta. Käyrätorven ja Sinkovskyn loistokas ja hilpeä dialogi sai yleisön puhkeamaan raikuviin suosionosoituksiin.Ei sentään jääty kokonaan ilman joulumusiikkia. Aapo Häkkinen soitti uruilla ranskalaisen Nicolas-Antoine Lebèguen kaksi tunnelmaltaan niin ranskalaista joululaulua.