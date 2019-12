Star Warsin yli 40 vuotta kestänyt saaga päättyy tällä viikolla – Tätä on odotettavissa

Kulttuuri

Saaga päättyy

Tällä

Jokainen

Uutistoimisto

Mitä

Vuonna

Ennakkotietojen

Fanien tunteet ovat voimakkaita.

The Rise of Skywalkerilla

https://www.hs.fi/nyt/art-2000005510461.html

Paineet

Star Warsin suuren