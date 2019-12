Kulttuuri

päättyvät aikakaudet. Ja uudet alkavat.Alexi Laiho, Janne Wirman, Henkka Kuoppala ja Jaska Raatikainen puskivat Children of Bodom -yhtyeessään musiikillista visiotaan maailmalle 22 vuoden ajan. Nyt oli jäähyväisten aika.Lopettajaiset olivat sellaiset kuin metalliproletariaatille sopiikin: koruttomat, tehokkaat, hauskat. Vaikka Children of Bodom on ollut taidokas ja äärimmäisen kunnianhimoinen yhtye, sen viehätykseen on kuulunut myös aimo annos välitöntä nulikkamaisuutta.Kuin kaverukset duunissa varikolla tai ojaa kaivamassa – mitä nyt ihmiset haluavat maksaa sen katsomisesta.Niinpä Jäähallissa bändin tykittäessä kappaleitaan ja hölistessä spiikeissään unohtuneista keikkapaidoista kaikki tuntui olevan kuin ennallaan. Ei pidetty latteita puheita yhteisestä matkasta tai räjäytelty ilotulitteita.on tottunut siihen, että artistin lopettaminen ei varsinaisesti tarkoita mitään. Paitsi suurellista jäähyväiskiertuetta ja vääjäämätöntä comebackia. Näin useampaan rutiinikeikkaan ja levytykseen saadaan väenväkisin tiristettyä ainutkertaisen kokemuksen auraa.Children of Bodom tuli Helsingin Jäähalliin soittamaan tiettävästi viimeistä keikkaansa, mutta laskelmoitujen urasiirtojen sijaan kaikesta on välittynyt aito tarkoitus lopettaa.Espoolaislähtöisen yhtyeen oli alun perin tarkoitus jatkaa vielä ensi vuonna. Ja vaikka bändissä on ollut aiemminkin henkistä turbulenssia, kilometrit tuntuivat tulleen täyteen yllättäen, kesken kaiken. Tai sitten ne täyttyivät henkisesti jo pidemmän aikaa sitten.Bodomin lapset ovat kasvaneet aikuisiksi, pitkitetyt nuoruusbileet ovat muuttuneet työksi, ja jäsenistöllä on jo omia lapsia odottamassa isiä kotiin pitkiltä ulkomaankiertueilta.Jäähallin keikka sai miettimään koko bändin pitkää elinkaarta – ja samalla suomalaisen metallin nousua kansainvälisesti ja kansallisesti tunnustetuksi kulttuuriksi. Laihoon ja kumppaneihin kiteytyy sama mikä muihinkin eturivin metalliartisteihin ja myös moniin vähemmän huomioituihin: tinkimättömyys.Henkisen Bodomjärven musiikilliset syvyydet avautuivat Jäähallin hämärissä vielä kerran kaikessa kiehtovuudessaan.Bändin kyky kuljettaa samassa kappaleessa neoklassista heavy metalia, black metal -henkistä sahausta, lähes suomi-iskelmälle vinkkaavia mollimelodioita ja kasarihitin lailla tarttuvia koukkuja on ollut luontevuudessaan hämmästyttävää.bändi vielä tuntui kuulostavan selkeäpiirteisemmältä kuin vuosiin, saattoi vain ihailla muusikoiden taitoa pakata pikkutarkkoja ja monipuolisia sävelajatuksia ärhäkästi rokkaavaksi metalliksi.Samalla saattoi kunnioittaa koko metallin alakulttuuria, jossa musiikillista onnistumista ei edelleenkään mitata yksinomaan listahitteinä.Taidokas kakkoskitaristi Daniel Freyberg tuntui lavalla kirittävän Laihoa itseäänkin. Tämä lupaa kaksikon tulevalle yhtyeelle pirteää tulevaisuutta.