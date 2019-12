Katsoja pääsee Serlachius-museossa nostalgiamatkalle kaupallisen radioaseman arkeen – mutta sitten alkaa paljastua omituisuuksia

Kulttuuri

Katsoja pääsee Serlachius-museossa nostalgiamatkalle kaupallisen radioaseman arkeen – mutta sitten alkaa palja

Mäntän

Serlachius-museot ovat viime vuosina esitelleet kiitettävästi tunnettuja kansainvälisiä taiteilijoita. Tämän syksyn tähti on ollut irlantilainen Gerard Byrne (s. 1969), jonka videoinstallaatio In Our Time (2017) on kerännyt maailmalla runsaasti huomiota ennen saapumistaan Mänttään.Byrne on tullut tunnetuksi teoksista, joissa hän muuttaa vanhoista lehdistä löytämiään materiaaleja videomuotoon. Hän on esimerkiksi dramatisoinut Playboy-lehdessä julkaistun paneelikeskustelun ja National Geographic -lehden automainoksen.Teoksiin kätketyt oudot yksityiskohdat ohjaavat miettimään, miten media ja populaarikulttuuri rakentavat aikakauden identiteettiä.ammentaa lehtien sijaan radion maailmasta. Teos vie katsojan jonnekin 1970- ja 80-lukujen Yhdysvaltoihin keskelle kaupallisen radioaseman arkea.Hitaasti studion läpi lipuva kamera tallentaa rakkaudella kasettien, vinyylilevyjen ja mikrofonien yksityiskohdat. Karheaäänisen dj:n juontoja rytmittävät ajattomat pop-klassikot ja mainosten tarttuvat rallatukset.Nostalgisoivan kuoren alta alkaa pian paljastua omituisuuksia. Äänitysstudiossa bändi kokoaa ja purkaa välineitään soittamatta kunnolla yhtäkään biisiä. Juontajan puhelinkeskustelu koulutytön kanssa muuttuu nopeasti karmivaksi. Radiokanavan nimi vaihtuu lauseesta toiseen, eikä automainoksessakaan kaikki ole kohdallaan.Myös aika on oudosti sekaisin. Uutisissa kerrotaan Martin Luther Kingin äidin kuolemasta (joka tapahtui vuonna 1974) ja heti perään soi Eric Claptonin uutuushitti Tears in Heaven (joka ilmestyi vuonna 1991). Kun juontaja ilmoittaa kellonajan, se vastaa oikeaa aikaa reaalimaailmassa.Teos ei myöskään ole tavanomainen luuppi, joka pyörii samana uudelleen ja uudelleen. Vaikka osa tapahtumista toistuu noin puolen tunnin välein, taustalla soivat biisit vaihtuvat ja katsojan sijainti tilassa vaikuttaa teoksen rakenteeseen. Teos koostuu eräänlaisista moduuleista, joita taustalla raksuttava algoritmi yhdistelee erilaisiksi kokonaisuuksiksi. Näin teos imitoi radion arkea, jossa samat asiat toistuvat pienin variaatioin.käsittelee internetiä edeltävää aikaa, jossa radio oli keskeinen tekijä kollektiivisen kokemuksen ja elämänrytmin rakentajana. Teosta leimaa hienovaraisen melankolinen kaipaus yhtenäisempään aikakauteen, joka teknologisen kehityksen myötä on pirstoutunut nykyajan lukemattomiksi kupliksi.Teos ei kuitenkaan yksioikoisesti väitä, että ennen kaikki oli paremmin, vaan muistuttaa myös, että nostalgia perustuu usein valikoiduille ja epäluotettaville muistoille.Byrnen monitasoinen teos tutkii ajan ja muistin luonnetta tavalla, joka vaatii katsojalta jonkin verran paneutumista. Teokselle kannattaakin varata reilusti aikaa, jotta sen nyanssit pääsevät esiin.Pienenä miinuksena mainittakoon, että teoksessa ei ole lainkaan tekstityksiä. Vaikka niiden lisääminen olisi epäilemättä ollut vaikeaa, nyt teoksesta tuskin saa paljoakaan irti ilman vankkaa englannin kielitaitoa.