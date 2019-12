Kulttuuri

kertomukset tuntuvat olevan parodiantekijöille ehtymätön inspiraation lähde. Kun ottaa huomioon, miten tunnettuja tarinat ovat, on yllättävää, miten vähän aiheesta saadaan usein irti.Hyvä esimerkki on brasilialaisen koomikkoryhmän Porta dos Fundosin Netflix-erikoisjakso Viimeinen kankkunen (2018), joka esittää vaihtoehtoisen version viimeisen ehtoollisen tapahtumista.Brassikoomikoiden mustassa huumorissa ei ole sijaa ajatukselle. Ylipitkää sketsiä muistuttavassa tarinassa Jeesus (Fábio Porchat) ottaa kuppia ja apostoleista viljellään homovihjailuja. Ei tule yllätyksenä, että luvassa on irstaat läksiäisbileet, joihin kuuluu tärpättiä, maksullisia naisia ja päissään rähjäämistä.Ilmeisin esikuva on Kauhea kankkunen -elokuvasarja. Myös nyt krapulaiset päähenkilöt selvittävät takaumien kautta, minne yksi porukan jäsenistä on kadonnut. Muutenkin mallia on otettu äijäporukoiden älämölökomedioista, joissa volyymilla yritetään paikata väsynyttä vitsailua.Vinkki: huono läppä ei naurata, vaikka sitä kuinka huutaisi.Mutta niin vain kansainvälisessä Emmy-gaalassa hölmöilylle napsahti parhaan komedian palkinto, ja moniin poppoon huumori näyttää uppoavan. Vuonna 2012 perustetun Ryhmän Youtube-kanavalla on yli 16 miljoonaa tilaajaa.Kollektiivi on jatkanut raamatullisten aiheiden parissa. Netflixissä on katseltavissa myös tänä vuonna valmistunut Kristuksen ensimmäinen kiusaus.