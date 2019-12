Kulttuuri

Tanssija ja koreografi Antti Lahti on Helsinki Dance Companyn uusi johtaja

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HDC:lle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HDC:n

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Antti Lahti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsinki Dance Company