Hovineitoa kidutetaan piikkitynnyrissä, kuukautisverellä tehdään lemmentaikoja – Muusikko Pekko Käppi yllättyi, kuinka hurjia tarinoita Suomen kansanmusiikista löytyy

Kulttuuri

Hovineitoa kidutetaan piikkitynnyrissä, kuukautisverellä tehdään lemmentaikoja – Muusikko Pekko Käppi yllättyi

Tampere

Pekko Käppi

Kalevala elävänä tai kuolleena -klubi: Pekko Käppi & K:H:H:L, Juha Hurme & Kalevalan ydinfysiikkaa G Livelabissa torstaina 19.12. klo 19.

on yhdistellyt jouhikolla rockia ja suomalaista perinnemusiikkia. Uusimmalla levyllään hän sukeltaa syvälle perinteeseen.Finnish Folk Songs Vol. 1 -levyn lauluihin on tallentunut rankkoja tarinoita syvältä historiasta.”Katriina-balladi kertoo hovineidosta, joka ei suostu kuninkaan vaimoksi. Kuningas heittää Katriinan piikkitynnyriin ja kiduttaa kuoliaaksi. Lopuksi enkelit vievät Katriinan taivaaseen ja kuningas kuolee ruttotautiin”, Käppi kuvailee yhtä suosikkiaan.Käppi kuuli Katriinan aikoinaan ensimmäisen kerran Kankaan pelimannien levyltä Aalonksi ja Emueli (1978) sittemmin legendaarisen emeritusprofessori Heikki Laitisen laulamana. Kappale on tullut Suomeen Ruotsista.”Katriina muistuttaa Game of Thronesin meininkiä. Yllätyin, kun suomalaisessa kansanmusiikissa on niin hurjia ja rujoja tarinoita sekä kiehtovan kummallisia moraalisaarnoja.”Poovariakka kertoo Hilmasta, jota ennustaja neuvoo käyttämään kuukautisvertaan lemmentaikaan. Sitä Käppi sanoo suomalaiseksi versioksi voodoosta.tarinat ovat rujoja, niin levykin taitaa olla teknisesti rosoisin suomalainen kansanmusiikkilevy tällä vuosisadalla.K:H:H:L-bändin kitaristi Tommi Laine äänitti Käpin esitykset olohuoneessaan kelanauhurilla. Siinä kuuluu vain Käpin laulu ja jouhikko – ja satunnaisia työmaan ääniä ulkoa.”Viime vuosina olen soittanut kymmenillä äänitteillä, omilla ja muiden. Ne on aina tehty studiossa”, kertoo Käppi.”Mutta olen kuunnellut paljon arkistoäänitteitä, joilla kuuluvat myös satunnaiset ihmiset ja ympäristö käkikelloineen. Se viehättää. Eivät tulkintani silti ole perinnettä yksi yhteen.”Teini-ikäinen Käppi kiinnostui juurimusiikista vaihto-oppilaana Amerikassa. Hän ystävystyi Grateful Dead -bändin fanien, deadheadien, kanssa.He kiersivät bändin perässä pakettivolkkarilla. Sen johtajan Jerry Garcian kiinnostus bluegrassiin ja folkiin johdatti Käppiä.Käppi luki sattumalta jouhikosta ja kiinnostui. Hän on syntynyt vuonna 1976 Tampereella, mutta Käppien suku tulee Karjalan Kannakselta. Myös jouhikko liitetään Karjalaan.”Eniten tietoja jouhikosta on Laatokan pohjoispuolelta, Suistamon ympäriltä, mutta jonkin verran myös Pohjois-Karjalasta ja Savosta. Mutta tuskin Karjalassakaan on ollut monta jouhikonsoittajaa enää 1930-luvun jälkeen”, Käppi sanoo.Käppiä auttoi alkuun tutkija ja soitinrakentaja Rauno Nieminen, joka alkoi tutkia jouhikkoa ja rakentaa niitä jo 1970-luvulla. Hän on tehnyt jouhikosta väitöskirjankin.Nieminen on tehnyt Käpin jouhikot. Sähköjouhikkoja hän alkoi suunnitella Käpille vuonna 2013.”Nieminen on rakentanut parhaat jouhikot”, Käppi kehuu.Hän opiskeli jouhikonsoittoa Kaustisella ja etnomusikologiaa Tampereella, jossa innostui myös hardcorepunkista.Levyllä Mun paras ystävä (2012) on jouhikolla ja kanteleella soitettuja klassisia kotimaisia punk-biisejä. Se toi läpimurron vaihtoehtorockin piireissä.levynsä biisejä Käppi on laulanut ja soittanut viimeiset 20 vuotta. Suurinta osaa hän sanoo esittäneensä keikoillaan Tavastialta Taiwanille levyille tehtyjen biisien välissä.”Joskus olen vaihtanut melodian tuttuun tekstiin tai toisin päin. Toisinaan olen keksinyt melodian keikalla. Kerran kahden viikon Britannian kiertueen puolivälissä alkoi kyllästyttää ja rupesin harrastamaan sellaista. Niin homma pysyy jännänä”, Käppi selittää.Kappaleita hän on löytänyt arkistoista ja kenttä-äänitteiltä. Esimerkiksi Käpin suuren esikuvan, laatokankarjalaisen Feodor Pratshun esityksiä on tallennettu vuonna 1916 vahalieriöille ja nuotinnoksiin.Käppi kertoo, että keskiaikaisissa kuvalähteissä jouhikkoa soittivat kuninkaat, mutta Karjalan viimeiset jouhikonsoittajat olivat köyhiä, kalastajia kuten Pratshu tai loisia.jouhikko on kotoisin Karjalan laulumailta kuten Kalevala, sitä ei mainita eepoksessa.Vuoden 1862 lyhennetyn Kalevalan taustamateriaaleissa esiintyy jouhikantele eli jouhikko, joten ilmeisesti Elias Lönnrot kyllä tunsi sen. Mutta Kalevalaan yhdistetään näppäiltävä kantele.”Eräässä runotoisinnossa mainitaan, että Väinämöinen olisi soittanut hauen leukaluusta rakentamaansa soitinta jousella. On kiistelty, olisiko se jouhikko”, Käppi sanoo.”Kanteleita valmistettiin teollisesti jo 1800-luvulla ja se oli levinnyt Pohjanmaalle saakka. Myös Lönnrot kehitteli ja rakensi niitä. Jouhikolla taas ei ollut musiikkikulttuurissa selkeää paikkaa.”Käppi on mukana Juha Hurmeen ja Tuomari Nurmion Kalevala elävänä tai kuolleena -hankkeessa. G Livelabin konsertissa hän siis soittaa jouhikkoa K:H:H:L-bändinsä kanssa kalevalaisissa puitteissa.