Sibeliuksen Kullervosta tuli Hannu Linnun käsissä hovikelpoinen, ja Johanna Rusasen tulkinta yltää wagneriaani

Jean Sibeliuksen

Levytyksestä

Tuoreella

Fraasien

Kriitikon poiminnat: Naisten säveltämiä messuja ja pianotrioja

Dame

Viulun

Taiturimainen

Maija Hynninen

Kullervolla on paitsi erityinen esityshistoria, myös erityinen levytyshistoria. Säveltäjän johtamaa kantaesitystä vuonna 1892 uhkasivat monet riskitekijät. Menestys oli kuitenkin valtaisa, ja kriitikotkin kehuivat lähes yksimielisesti.Teos esitettiin seuraavana vuonna vielä muutaman kerran, minkä jälkeen partituuri joutui kadoksiin. Kun Sibelius sai myöhemmin partituurin takaisin, hän oli irtaantunut teoksen tyylistä eikä lämmennyt uusille esityksille.Seuraavan kerran Kullervo kuultiin vasta vuonna 1958 säveltäjän vävyn, Jussi Jalaksen, johtamana. Jos tästä esityksestä vuonna 1970 julkaistu piraattikopio jätetään huomiotta, ensimmäisen levytyksen teki Paavo Berglund 1971 ollessaan Bournemouthin sinfoniaorkesterin ylikapellimestarina.Omalla tavallaan se oli samanlainen jysäys kuin teoksen kantaesitys.tuli mittatikku, jopa siinä määrin, ettei Berglundin uusintaversio HKO:n kanssa yltänyt enää samaan toistakymmentä vuotta myöhemmin.Kullervon osan laulanut Usko Viitanen löi pohjat tuleville tulkitsijoille, joista Jorma Hynninen nousi pitkäksi ajaksi hallitsevaan asemaan levytyksestä ja esityksestä toiseen.Ylioppilaskunnan laulajat ja Polyteknikkojen kuoro ovat käyneet tasaväkistä kilpaa Kullervon mieskuoro-osuuden kuninkuudesta.Kuusi ulkomaista kapellimestaria on levyttänyt teoksen, heistä Colin Davis kahdesti, ja yhdeksästä suomalaisesta levyttäjästä Berglund, Osmo Vänskä ja Leif Segerstam niin ikään kaksi kertaa.Varsinkin suomalaiskapellimestarit ovat suorastaan rakastaneet viilata Kullervon rosoja omilla korostuksillaan, lisäyksillään ja muutoksillaan.Alkuvoimaista, rakenteeltaan erikoislaatuista teosta on moitittu orkestroinnin kömpelyydestä ja partituurin ongelmista, mikä on pakottanut tulkitsijoita luoviin ratkaisuihin.Vasta 2005 julkaistiin Kullervon kriittinen nuottilaitos. Työn valtavuutta kuvaa se, että siinä on nuottitekstiä koskevia huomautuksia pienellä präntillä yli seitsemänkymmentä isokokoista sivua. Keskimittaisen romaanin verran.Putsattu partituuri ei kuitenkaan ole estänyt kapellimestareita edelleen peukaloimasta Kullervoa mieleisekseen. Segerstamin levytys HKO:n kanssa vuodelta 2008 on yksi parhaista, ja pakko on myöntää, että eräät partituurista poikkeavat dramaattiset terävöinnit ovat siinä yksinomaan eduksi.levyllä Hannu Lintu ja RSO ovat ottaneet haasteet vastaan. Pyrkimyksenä tuntuu olleen noudattaa partituurin kirjainta, ja siinä on onnistuttu erinomaisesti – muutamin varauksin.Kullervosta on tullut hovikelpoinen. Monet hankalasti toteutettavat kohdat soivat kauniisti ja tasapainoisesti. Muissa levytyksissä huomiotta jääneitä pikku yksityiskohtia on poimittu taitavasti esille. Varsinkin puupuhaltimet leikittelevät niin irtonaisesti, että atmosfääri siirtyy muinaissuomalaisista metsistä eteläisemmille leveysasteille.Johdanto-osan pääteema, joka päätösosassa palaa sinetöimään Kullervon kohtalon, kohoaa juuri niin enteilevänä ja tummanpuhuvana kuin pitääkin: suomalaisen desperadon muotokuva.pyöristetyt loput taasen silottelevat kuvaa. Vaskien, varsinkin trumpettien, voimasoitosta puuttuu terävyyttä. Kullervon nuoruus -osan päämotiivin sekstoli-toisto on niin pehmeä, ettei oudosti tuudittava kuvio synnytä tarvittavaa levottomuutta.Kullervo ja hänen sisarensa -osa käynnistyy uudenlaisen voiman ja uhman vallassa. Yhdistetyt Viron kansallinen mieskuoro ja Polyteknikkojen kuoro kertovat mahdikkaasti sisarusten kohtaamisen tarinaa.Johanna Rusasen tulkinta sisaresta yltää wagneriaanisiin mittoihin. Ville Rusasen vaaleasävyisessä baritonissa on kiroukseen kylliksi ytyä.Kullervon sotaanlähtö -osan loistokkuus on sitä luokkaa, että karu uhmakkuus uhkaa laimeta.RSO:n Musiikkitalossa tehdyt tallenteet ovat olleet huippuluokkaa, mutta Kullervoa vaivaa liika pehmeys. Kullervon kuolemassa mieskuoro tuntuu jäävän etäälle. Kauhun vallassa viuhuvat viulut ja raskaasti valittavat vasket kuuluttavat viimeisen kerran pääteemaa.Ethel Smyth (1858–1944) sävelsi laajan tuotannon, jossa kuoroteokset ja oopperat ovat keskeisiä. Konserttisaliin sopiva, dramaattinen D-duuri-messu (1891) ansaitsee tulla laajempaan tietoisuuteen. Beethovenin Missa solemnis on sen henkinen esikuva. Kuoro-osuudet ovat vaikuttavia. Säveltäjän toiveesta päätösosaksi siirretty Gloria säteilee pakahduttavaa riemua, jonka keskellä altto ja basso anovat koskettavasti armoa. Solistit ovat keskitasoa. Sakari Oramon johtamat BBC:n sinfoniaorkesteri ja -kuoro loistavat. The Wreckers -oopperan alkusoitto saa vauhdikkaan esityksen., sellon ja pianon muodostama trio on yleisimpiä kamarikokoonpanoja. Ranskalaisen Louis Farrencin trio nro 1 (1843) kallistuu wieniläisen ja saksalaisen varhaisromantiikan suuntaan. Amy Beachin trio (1938) kylpee melodisessa lyyrisyydessä, joka saa vuoroin kuohuvia, leikkisiä ja suruisia sävyjä. Rebecca Clarken trio (1921) on rohkea ja itsenäinen teos, vaikka sen huumaava sointi tuokin mieleen Ravelin. Teoksessa on kipinää, uhmaa ja salaperäisyyttä. Vivahteikkailla ja voimakkailla tulkinnoillaan Neave Trio nostaa esiin teoksia, jotka ansaitsevat näkyvämmän paikan vakio-ohjelmiston rinnalla.Håkan Hardenberger esittelee kolme trumpettikonserttoa, joille on yhteistä pakeneva, fantasiamainen ja harha-aistimuksellinen luonne. Betsy Jolasin Histoires vraies (2015) jalostaa eleganteiksi välähdyksiksi arjen ”ääniä, joita yrittää olla kuulematta”. Sally Beamishin rakenteeltaan perinteinen trumpettikonsertto (2003) hahmottuu urbaaneiksi impressioiksi, joita vilske, meteli ja öinen flaneeraus vuorollaan synnyttävät. Olga Neuwirthin …miramondo multiplo… (2006) tarkastelee maailmaa käymällä läpi viisi eriluonteista atmosfääriä, joissa vilahtaa myös pari Händel-sitaattia.on taitava yhdistämään soitettuja ja laulettuja ääniä elektroniikkaan. Neljä teosta sisältävällä profiililevyllä sointien sisäinen maailma kääntyy pinnalle, kun ääniin zoomataan sisään. Hildegard Bingeniläisen ja Henriikka Tavin lauletut tekstit on pirstottu tai venytetty tunnistamattomiksi. Sijoittaessaan Freedom from Fear -teokseen rauhannobelisti Aung San Suu Kyin puhetta Hynninen ei voinut tietää Kyin nykyisestä kansanmurhaepäilystä. Alun perin monikanavaiset teokset on litistetty stereoksi. Materiaalin aggressiiviset lähiäänitykset uhkaavat viedä sointikuvasta hapen.