Bye Bye Baby oli lottovoitto, laulaja Virpi Kätkä sanoo 25 vuoden takaisesta euroviisusta

on keikkaillut ja levyttänyt CatCat-duon toisena jäsenenä pian 30 vuoden ajan.Aiemmin julkisuudessa on ollut seurana Katja-sisko, mutta kevään televisioesiintyminen Selviytyjät Suomi -ohjelmassa nosti Virpi Kätkän esille yksin. Heti perään tuli 50-vuotispäivään liittyvä julkisuus.”Olen ollut vähän ihmeissäni ja herkistynytkin tästä huomiosta. On oikein pitänyt miettiä, mistä se johtuu”, Kätkä kertoo.Ainakin se johtuu pitkästä laulajanurasta sekä Selviytyjistä, josta Kätkä puhuu useaan otteeseen haastattelun aikana. Hän ei ollut aikaisemmin ollut poissa perheensä luota yksin toisella puolella maapalloa.”Minua oli pyydetty tosi-tv-ohjelmiin aikaisemminkin, mutta Selviytyjät oli ensimmäinen, josta tykkäsin. Olen katsonut lasten kanssa ohjelman jenkkikaudet, ja se on näyttänyt tosi mielenkiintoiselta. Kannatti lähteä, sillä se oli hurjempi kuin televisiossa näytti.”Kätkä ei voittanut Selviytyjiä, mutta voitto ei välttämättä ole tärkeintä televisio-ohjelmissa.Sen hän tiesi jo ennestään. Vaikka CatCatin Bye Bye Baby ei voittanut vuoden 1994 Eurovi­sion laulukilpailuja, se tuo esittäjilleen keikkoja vieläkin.Virpi Kätkä kiinnostui jo lapsuudessaan Ylitor­nion Kapustan kylässä. Katja-siskonsa kanssa hän äänitti kilpailukappaleet c-kasetille ja kuunteli niitä läpi kesän. Ensimmäinen musiikillinen esikuva oli Abba.”Kuulin naapurin tytöltä kappaleen Mamma Mia ja olin saman tien myyty. Se oli niin huumaava kokemus. Olin silloin ensimmäisellä luokalla koulussa.”Vartuttuaan siskokset alkoivat laulaa vanhempiensa tanssiorkesterin solisteina, mutta he pitivät artistiuraa vain kaukaisena haaveena. Lukion jälkeen Virpi Kätkä lähti opiskelemaan musiikkitiedettä Jyväskylän yliopistoon.”Minulla täytyy aina tapahtua elämässä. Olin onnellinen, että olin opiskelemassa, mutta kaipasin jotain muutakin, joten ilmoittauduin Iltalehden iltatytöksi. Olin kuvassa basson kanssa, ja otsikkona oli, että valmistun musiikkiopiston rehtoriksi. Fazer Finnlevyn tuottaja näki sen ja otti yhteyttä.”Kätkä suostui saapumaan koelauluun vain Katja-siskon kanssa. Heistä tuli CatCat, joka julkaisi ensilevynsä vuonna 1992.pyöritys alkoi Euroviisuista parin vuoden päästä. Bye Bye Baby oli yleisön valinta Suomen edustajaksi, joten sen suosio jatkui kotimaassa myös kilpailun jälkeen.Euroviisujen jälkeen Kätkä jatkoi opiskeluja. Hän teki gradunsa The Beatlesin vastaanotosta suomalaisissa aikakauslehdissä ja aloitti lisensiaatintyön hitin kaavasta, kunnes elämään tuli perhettä. CatCat-keikoilla hän kävi viikonloppuisin – ja käy edelleen.”Olemme tasaisesti tehneet omaa juttua omilla säännöillämme, ja sen vuoksi olemme tykänneet tästä niin pitkään. Vaikka meillä molemmilla on paperit klassisesta musiikista, viihdemusiikki on sydämessä ja intohimo”, Kätkä sanoo.”Bye Bye Baby on ollut meille lottovoitto. Vaikka meillä on muitakin suosikkibiisejä, on käsittämätöntä, että olemme sen avulla tehneet keikkoja kaikki nämä vuodet.”Kätkä on uuden elämänvaiheen edessä. Hän on kieltäytynyt monista työtilaisuuksista, koska on halunnut laittaa lapset etusijalle.”Mutta nyt he ovat 12- ja 14-vuotiaita, eikä äidin tarvitse olla koko ajan siinä. Olen alkanut ottaa kivoja juttuja, mitä on tullut eteen.”Lasten vartuttua Kätkä on alkanut tehdä vapaaehtoistyötä. Hän kouluttautui tukiperhevanhemmaksi ja jakaa myös ruoka-apua viikoittain.”Jos lapsuudessa ei ole ollut kaikki hyvin, se vain näkyy myöhemmässä elämässä. Se on asia, mikä mietityttää tänä päivänä, että lasten mielenterveydestä pitäisi pitää huolta. Kaikilla ei vain ole samanlaiset lähtökohdat, ja se on niin surullista.”Ensi vuonna Kätkä nähdään jälleen televisiossa, mutta tämän enempää hän ei voi vielä asiasta puhua. Eivätkä kaikki tulevaisuudensuunnitelmat ole vielä selvillä.”Toinen asia, joka musiikin lisäksi on kulkenut mukana koko elämäni, on usko. Ajattelin vielä lukiossa, että alan musiikin ja uskonnon opettajaksi. Yksi äitini kaveri on sanonut, että minun pitäisi vielä kouluttautua papiksi.”