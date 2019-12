Kulttuuri

Hyvin taustoitettu dokumentti kertoo julmasta kaksoskokeesta 1960-luvun New Yorkissa

Amerikkalaiset

Prisma: Kaksoskokeiden seuraukset, TV1 klo 19.00 ja Areena.

identtiset kaksoset Doug ja Howard erotettiin toisistaan vauvoina ja adoptoitiin eri perheisiin.He olivat osa tohtori Viola Ber­nardin 1960-luvulla tekemää laajaa kaksostutkimusta, jota rahoittivat muun muassa newyorkilainen adoptiotoimisto ja Kolumbian yliopisto. Sen tarkoituksena oli selvittää, kumpi on merkitsevämpi lapsen kehityksessä: kasvatus vai perimä.Dokumentti Kaksoskokeiden seuraukset kertoo salassa tehdyn tutkimuksen traagisista seu­rauksista useiden tutkimuskoh­teidensa suulla. Tohtori Bernardin väite oli, että kaksosille on parempi tulla kasvatetuksi erillään. Hyvin taustoitettu dokumentti tuhoaa väitteen täysin.Useat myöhemmällä iällä toisensa löytäneet kaksoset kertovat kärsineensä selittämättömästä tyhjyyden tunteesta.Dokumentin traagisin todiste julman ihmiskokeen epäonnistumisesta on kahden kaksosen itsemurha.