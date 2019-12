Suomen ehdokas Hölmö nuori sydän ei päässyt Oscar-ehdokkaaksi ja herätti taas kysymyksen: Miksi meille käy aina näin?

Kulttuuri

Filmikamarin kokoama raati valitsi syyskuussa Hölmö nuori sydän -elokuvan Suomen Oscar-ehdokkaaksi. Selma Vilhusen ohjaama ja Kirsikka Saaren käsikirjoittama elokuva ei kuitenkaan pääse varsinaiseksi Oscar-ehdokkaaksi parhaan kansainvälisen elokuvan sarjaan.Asia selvisi viime yönä, kun Yhdysvaltain elokuva-akatemia julkisti ensimmäiset Oscarien niin kutsutut shortlistit. Karsitulla listalla viiden varsinaisen Oscar-ehdokkaan paikasta kilpailee yhdeksän elokuvaa.Karsitut ehdokaslistat julkaistiin yhdeksässä eri kategoriassa. Parhaan kansainvälisen elokuvan lisäksi ehdokkaat julkaistiin esimerkiksi kategorioissa paras dokumentti- ja lyhytelokuva.Tänä vuonna parhaan kansainvälisen elokuvan kategoriassa ehdokkaita oli mukana yhteensä 91 maasta. Shortlistille pääsivät mukaan esimerkiksi kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla menestynyt Bong Joon-hon eteläkorealainen elokuva Parasite ja espanjalaisen ohjaajalegendan Pedro Almodóvarin Kärsimys ja kunnia. Mukana shortlistilla on myös virolaisen Tanel Toomin ohjaama Totuus ja oikeus.elokuvan palkinto tunnettiin aikaisemmin nimellä paras vieraskielinen elokuva.Suomen ainoa Oscar-kisassa loppusuoralle päässyt Oscar-ehdokas parhaan vieraskielisen ja parhaan kansainvälisen elokuvan sarjassa on ollut Aki Kaurismäen ohjaama Mies vailla menneisyyttä (2002). Toinen kotimainen pitkä elokuva, joka pääsi shortlistille, oli Klaus Härön Miekkailija (2015). Sitä ei kuitenkaan enää valittu varsinaiseksi Oscar-ehdokkaaksi.Suomalaiset ovat olleet siis äärimmäisen harvinainen näky Oscar-gaalan punaisella matolla ja itse gaalassa. Mistä se voi johtua?”Jos mietitään ensin, mistä meillä tehdään elokuvia. Paljon tehdään elokuvia henkilöistä, joiden tarinat eivät ulkopuolisille avaudu. Ehkä aiheet ovat sitten liian kansallisia”, Susanna Shepherd Suomen Filmikamarista sanoo.Shepherd kertoo, että Suomessa on pohdittu paljon sitä, miksi virolaiset menestyvät Oscar-kisassa, mutta suomalaiset eivät.”Ehkä kansallinen identiteetti kotimaisessa elokuvassa on kuitenkin niin vahva, että näyttäydymme kummajaisina maailmalla”, Shepherd sanoo.Myös se vaikuttaa, että valittujen elokuvien toivotaan ehtineen jo kiertää kansainvälisillä festivaaleilla.”Jos elokuva julkaistaan vasta syyskuun loppupuolella, ei se ole ehtinyt ennen valintaa vielä kiertää festivaaleja. Kaikki tällaiset asiat vaikuttavat”, Shepherd sanoo.Oscar-edustajasta päättää raati, jonka kutsuu koolle Suomen Filmikamari. Filmikamarilla itsellään ei ole osaa valinnassa.Valitsijaraadissa on yleensä seitsemästä kymmeneen jäsentä. Viimeksi raadissa oli yhteensä 13 jäsentä, joista osa oli varalla. Raatilaisten joukossa oli esimerkiksi tuottajia, säveltäjiä, käsikirjoittajia ja lavastajia. Elokuvasäätiö tukee rahallisesti Suomen Oscar-valintaa ja siksi sillä on raadissa vakiedustus.Elokuvat, jotka voivat olla mukana ehdokaslistalla, ovat ilmestyneet edellisen lokakuun alusta aina seuraavan vuoden syyskuun loppuun.Filmikamarin toimitusjohtaja Tero Koistinen kertoo, että ensimmäisessä vaiheessa kotimaisista elokuvista ehdolla on noin 15–20 elokuvaa.Kun raati kokoontuu päättämään ehdokkaan katsottujen elokuvien joukosta, sillä kestää yleensä pari tuntia päästä yksimielisyyteen.”Sen jälkeen se on ihan pudotuspeliä. Jos elokuva ei saa tarpeeksi ääniä, se putoaa kilpailusta pois. Yleensä jäljelle jää kaksi tai kolme elokuvaa, jotka kilpailevat lopullisesta valinnasta”, kertoo Filmikamarin Shepherd.raati pyrkii valitsemaan sellainen elokuvan, jolla on mahdollisuuksia edetä kisassa. Sinne ei lähetetä liian kansallista elokuvaa, ei sellaista joka ei avautuisi ulkomaalaisille”, sanoo Tero Koistinen.Hän täsmentää, että ”sellaista elokuvaa ei lähetetä kisaamaan Oscareista, joka on yhtä kansallinen kuin vaikkapa Katri Helena, salmiakki tai Kummeli-elokuva”.”Turha lähettää ehdolle Oscareihin sellaista elokuvaa, jota ei tulla tajuamaan.”Koistisen mukaan Hölmö nuori sydän valikoitui ehdokkaaksi siksi, että se ”kommunikoi jotain universaalia”.Samaa sanoo Suomen Filmikamarin toimistopäällikkö Susanna Shepherd.Hänen mukaansa Suomen Oscar-ehdokkaaksi ei välttämättä valikoidu se elokuva, joka on menestynyt Suomessa parhaiten.”Raadin tehtävänä on arvioida, että elokuvalla olisi mahdollisuuksia pärjätä Yhdysvalloissa. ”Shepherdin mukaan Hölmön nuoren sydämen valinta tämän vuoden Oscar-ehdokkaaksi oli selvä. Se sai raatilaisilta selvästi eniten ääniä.Suomen edustajaksi Oscar-kisaan ei lähetetty esimerkiksi Miia Tervon Auroraa, jonka nimiroolin Mimosa Willamo tulkitsee unohtumattomasti? Eikö sekin olisi voinut pärjätä kisassa?”Olisi Aurorakin voitu lähettää, mutta Hölmö nuori sydän -elokuvalla katsottiin olevan paremmin mahdollisuuksia menestyä Oscar-kisassa”, sanoo Susanna Shepherd.Valintaan vaikuttaa moni asia, Shepherd kertoo.”Elokuvan kaupallisuus ja yleismaailmallisuus esimerkiksi.”Suomesta parhaan ulkomaisen elokuvan kisaan lähetetty elokuva oli Rauni Mollbergin Maa on syntinen laulu (1973).Aki Kaurismäki on ollut Suomen Oscar-ehdokas peräti neljä kertaa. Ensimmäinen Kaurismäen kisaan lähetetty elokuva oli Kauas pilvet karkaavat (1996).Myös Kaurismäen elokuvan Laitakaupungin valot (2006) tuli valituksi Oscar-kisaan, mutta Kaurismäki kielsi elokuvan osallistumisen kilpailuun. Suomella ei siten ollut ehdokasta kyseisen vuoden Oscareissa.Suomi on ollut kerran ehdolla Oscareissa myös lyhytelokuvien kategoriassa. Selma Vilhusen ohjaama ja Kirsikka Saaren käsikirjoittama lyhytelokuva Pitääkö mun kaikki hoitaa? oli Oscar-ehdokkaana vuonna 2014.”Lyhytelokuvat valitaan eri tavalla. Niille listoille valikoituu kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla menestyneitä elokuvia”, Tero Koistinen kertoo.Lopulliset Oscar-ehdokkaat julkistetaan 13. tammikuuta. Järjestyksessä 92. Oscar-gaala järjestetään Hollywoodissa 9. helmikuuta 2020.