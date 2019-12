Saksasta löytyy natsien ”pyhä paikka”, jossa he järjestivät omia rituaalejaan – nyt paikan vallannut taide pakottaa miettimään, ovatko menneisyyden kauhut tulevaisuuttamme

Kulttuuri

Kolme muuta tärppiä Münchenin huippunäyttelyihin.

soon, tulossa pian, ilmoittaa mainosmainen juliste, jossa aasialais-eurooppalainen perhe hymyilee idyllisesti.Olemme Adolf Hitlerin kansallissosialismin ”pyhällä paikalla” eli Münchenin Königsplatzilla.Natsien valtakaudella tänne ”kansallissosialistisen liikkeen kotikaupunkiin” rakennettiin kaksi muistotemppeliä kuudelletoista Hitlerin kannattajalle, jotka kuolivat johtajansa heikosti suunnittelemassa Münchenin oluttupavallankaappauksessa 9. marraskuuta vuonna 1923.Kun Hitler pääsi valtaan kymmenen vuotta myöhemmin, 9. marraskuuta julistettiin pyhäksi päiväksi ja kuudentoista ”veritodistajan” muistoa kunnioitettiin temppeleissä ja niiden edustalla pompööseillä rituaaleilla.Liittoutuneet räjäyttivät Königsplatzin muistotemppelit Saksan antautumisen jälkeen, ja Coming soon -juliste muistuttaa, miten kauas natsien rotuopeista natsien pyhällä paikalla on edetty.Kyseinen juliste on Ken Lumin taideteos ja osa Münchenin Kansallissosialismin historian dokumentointikeskuksen uutta näyttelyä Tell me about yesterday tomorrow.Yesterday-sana on yliviivattu näyttelymateriaaleissa. Se saa pohtimaan, ovatko menneisyyden kauhut myös osa tulevaisuuttamme.ratkaisi pitkään autiona pidetyn Königs­platzin käytön avautuessaan huhtikuussa 2015. Se keräsi heti ensimmäisenä vuonnaan yli 200 000 kävijää.Tell me about yesterday tomorrow on keskuksen mittavin taiteellinen ponnistus. Se on järjestetty niin, että yli 40 taiteilijaa kommentoi kansallissosialismin perintöä, osa hyvinkin luovasti assosioiden. 18 teosta on tilattu tähän näyttelyyn ja osa on muuta tematiikkaan liittyvää nykytaidetta. Mukana on myös joitakin teoksia varhaisemmilta ajoilta 1930-luvusta lähtien.Teokset on tarkoituksellisesti siroteltu dokumentointikeskuksen informatiivisen vakionäyttelyn sekaan. Näin ne käyvät dialogia kansallissosialismista ja sen tuhovoimasta kertovan pysyvän näyttelyn tekstien, kuvien ja museoesineiden kanssa.rakennukseen astuu sisälle, vastaan osuu hätkähdyttävä teospari.Cree-heimoon kuuluvan Kent Monkmanin The Deluge (2019) näyttäisi kuvaavan Pohjois-Amerikan alkuperäisasukkaita rotkon reunalla.Täytyy lukea teoksen esittelyteksti saadakseen tietää, että maalauksen päähenkilö ”Miss Chief Eagle Testicle” on taiteilija Monkmanin muunsukupuolinen alter ego, joka ”pelastaa lapset maahantunkeutujien aallolta yhteisten esi-isien helmaan”.Monkman muistuttaa, että ”kolmannen sukupuolen” edustajat ovat useissa alkuperäiskulttuureissa tärkeiden seremonioiden suorittajia ja tämän- sekä tuonpuoleisen välittäjähahmoja. Teoksen tarkoitus on ”paljastaa piileviä kolonialistisia rakenteita ja kääntää ne ylösalaisin”.Aivan teoksen vieressä on Rosemarie Trockelin Frankfurter Engel -veistos. Se on kopio Trockelin vuonna 1994 Frankfurtin keskustaan tekemästä veistoksesta, joka on muunnelma Kölnin tuomiokirkon osin tuhoutuneesta enkeliveistoksesta.Trockel on muuntanut alkuperäisen veistoksen ideaa niin, että enkelin pää on leikattu kuin puoliksi irti. Androgyyni enkeli on muistomerkki natsien surmaamille homoseksuaalisille miehille ja naisille.Vielä enemmän selittävään tekstiin perustuu Olaf Nicolain teos Viele, die eine Ahnung haben. Teoksen vasemmanpuolinen teksti on sama kuin Rainer Werner Fassbinderin Fontane Effi Briest -elokuvan pitkään alaotsikko. Vapaasti suomennettuna alaotsikko kertoo, että monet, joilla on käsitys mahdollisuuksistaan ja tarpeistaan, silti hyväksyvät ja vahvistavat vallitsevan järjestelmän ajatuksillaan ja teoillaan.Nicolai laittaa viereen tekstin, jossa trotzdem-sana vaihtuu deshalb-sanaksi jolloin merkitys muuttuu täysin: nyt puhutaankin ihmisistä, jotka ovat tietoisia mahdollisuuksistaan ja tarpeistaan ja sen vuoksi hyväksyvät vallitsevan järjestelmän.Kahdesta tekstiversiosta voi valita haluamansa sanamuodon omaksi julisteekseen. Vasta silloin huomaa, että kunkin julisteen toisella puolella on myös se yhden sanan muutoksella toteutettu vastakkainen versio. Se saa pohtimaan vapaan tahdon mahdollisuuksia ääriolosuhteissa.Sartrelaisittain ajateltuna vapaalla tahdolla on aina joitakin mahdollisuuksia, ja niihin yksilön kannattaa keskittyä. Ja yksi vaihtoehto on pyrkiä estämään yhteiskunnallisten ja henkilökohtaisten olosuhteiden rapautumista äärimmäisen ahdistaviksi jo ennen kuin näin tapahtuu.Mutta voimavarat tähän vaihtelevat. Siitä muistuttaa Chicagossa kasvaneen Diamond Stingilyn Entryways (2019). Teos on kunnianosoitus taiteilijan isoäidille, joka yritti pitää varkaat loitolla tukemalla ulko-oven pesäpallomailalla.Tässä näyttelyssä teos saa karmivamman kontekstin ja muistuttaa, kuinka paljon suuremmatkaan turvakeinot eivät estäneet natsien tuhovoimaa ja lopulta kokonaista holokaustia.taustamate­riaalin lukemisella avautuu paradoksaalisesti Annette Kelmin Poltetut kirjat. Teos esittelee yksinkertaisesti kansia kirjoista, joiden kappaleita natsit polttivat kirjarovioilla vuonna 1933.Taustatekstejä eivät tarvitse myöskään Brenda Draneyn uudet maalaukset, joissa on taiteellisesti tehokasta perheväkivalta- ja nöyryytyskuvastoa.Teokset muistuttavat, että fyysisen pakkovallan käyttö ei elä vain diktaattorien unelmissa, vaan myös monen kodin arjessa.Helppotajuinen on myös Andrea Büttnerin dokumentaarinen video Karmel Dachau (2019). Se kertoo karmeliittanunnien luostarista, joka on Dachaun entisen keskitysleirin ja sen muistopaikan ja mu­seon vieressä.Dachaun historiaan mennään sieltä selvinneen Harald Pickertin dokumentoivissa piirroksissa vuosilta 1939–45.Historiallisia teoksia ovat myös holokaustista uuden henkilöllisyyden turvin pelastautuneen juutalaisen Artur Nacht-Samborskin tuotanto sekä 1930-luvun maalaus Emil Noldelta, joka tunnustautui natsien kannattajaksi, vaikka natsit pilkkasivat hänen modernis­miaan.Natsien historia ja nykypäivä yhdistyvät perin omintakeisesti Gregor Schneiderin teoksissa. Hänen kerrotaan ostaneen natsien propagandaministeri Joseph Goebbelsin syntymätalon. Näyttelyssä on esimerkkejä siitä, kuinka hän on tehnyt talosta taidetta purkamalla sen sisä­tiloja ja käsittelemällä omintakeisesti sieltä edelleen löytynyttä natsipropagandaa.Voit katsoa videon projektin varhaisemmista vaiheista seuraavasta upotuksesta.Goebbelsin propaganda vaikuttaa yhä. Sebastian Junge kuvaa teoksissaan Chemnitzin väkivaltaisuuksia 2018 ja Hallen murhaavaa synagogaiskua 2019. Molemmissa äärioikeiston vaikutusta pidettiin huomattavana.mahdollinen päätepiste näyttelyn katsomiselle on myös Jon Rafmanin Disasters Under the Sun (2019). Se on tieto­koneella toteutettu dystopia tahdottomista ihmismassoista ulkoisen voiman armoilla.Onko menneisyys siis huomisemme? Kysytään sitä dokumentointikeskuksen johtajalta, tohtori Mirjam Zadoffilta.”Mark Twainin mukaan historia ei toista itseään, mutta kyllä se rimmaa”, Zadoff sanoo.”Lähestymme tilannetta, jossa solidaarisuus, kansainvälinen yhteistyö ja globaalit visiot käyvät harvinaisemmiksi.”Talous ei voi kasvaa loputtomasti eivätkä länsimaidenkaan lapset ole enää automaattisesti keskimäärin rikkaampia kuin ennen.”Ihmiset kaipaavat tuttuja ja turvalliseksi koettuja lintukotoja, ja populistit helpolta kuulostavia kansallisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen kaltaisiin ongelmiin, joita ei voi ratkaista vain kansallisella tasolla.”Populistit yhdistävät ihmisiä kateuden, vihan ja pelon tunteilla, Zadoff sanoo.”Vaihtoehdoksi tarjoamme tätä yhdistelmää: rationaalisesti koottua pysyvää näyttelyämme, joka kertoo kansallissosialismista paljon uutta myös kävijöille, jotka luulevat tietävänsä aiheesta jo kaiken tarpeellisen. Ja tälle pohjalle rakennettua taide­­n­äyttelyä, joka käsittelee esitettyjä faktoja yksilöllisemmin, yllättävämmin ja valheellisen helppot ratkaisut välttäen”, Zadoff kertoo.Venäläissyntyiset Alexej von Jawlensky (1864–1941) ja Marianne von Werefkin (1860–1938) saivat vasta nyt ensimmäisen yhteisnäyttelynsä. Pitkäaikainen taiteilijapari erosi lopulta, mutta ehti sitä ennen vaikuttaa syvästi paitsi toisiinsa, myös Wassily Kandinskyyn, Der blaue Reiter -taiteilijaryhmään ja koko saksalaiseen ekspres­sionismiin.Flaamilainen Anthonis (Antoon) van Dyck päätyi Englantiin ja nousee tässä näyttelyssä Rubensin ja Tiz­ianin varjosta englantilaisen muotokuvamaalauksen suureksi pioneeriksi ja mestariksi.Markus Lüpertz (s. 1941) on saksalaisen nykytaiteen suuria nimiä. Tämä retro­spektiivi tuo yhteen myös harvoin nähtyjä teoksia yksityiskokoelmista.