Pajtim Statovcin palkitusta Bolla-romaanista tehdään näytelmä

Kirjailija

Elokuussa

Pajtim Statovci

Pajtim Statovcin Finlandia-palkitusta romaanista Bolla tehdään näytelmä.Dramatisointioikeudet on saanut Helsingin kaupunginteatteri, jossa Bolla kantaesitetään syksyllä 2021. Asiasta kertoo kustannusosakeyhtiö Otava tiedotteessaan.Statovcin romaani kertoo kahden miehen, serbin ja albaanin, rakastumisesta 1990-luvun Kosovossa. Kun etninen väkivalta yltyy sodaksi, albaani Arsim lähtee perheineen maanpakoon. Serbi Miloš taas päätyy rintamalle.Kun Arsim vuosia myöhemmin palaa yksin sodan runnomaan Pristinaan, hän alkaa etsiä epätoivoisesti Milošia.”Olemme erittäin onnellisia ja ylpeitä, että meillä on mahdollisuus esittää tämä palkittu merkkiteos ensimmäisenä teatterina Suomessa”, sanoo kaupunginteatterin johtaja Kari Arffman tiedotteessa.ilmestyneen Bollan menestys jatkuu myös maailmalla. Teoksen käännösoikeuksia on myyty laajasti maailman johtaville kustantamoille.Saksassa teoksen julkaisee arvostettu Luchterhand. Britanniassa taas kustantajan on Faber & Faber, jonka kirjailijoihin kuuluvat muun muassa Sally Rooney, Hanif Kureishi, Rachel Cusk ja Kazuo Ishiguro.Yhdysvalloissa Bolla ilmestyy vuonna 2021. Teoksen julkaisee maailman suurimpaan Penguin Random House -kustantamokonserniin kuuluva Pantheon. Teoksen käännösoikeuksista neuvotellaan parhaillaan lukuisissa maissa.Statovcin teosten käännösoikeuksia on myyty kaikkiaan yli 20 kielialueelle.(s. 1990) palkittiin esikoisromaanistaan Kissani Jugoslavia Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnolla. Hänen toinen romaaninsa Tiranan sydän oli vastikään Yhdysvaltain arvostetuimman kirjallisuuspalkinnon National Book Awardin finalisti käännöskirjallisuuden sarjassa.Kolmas romaani Bolla toi hänelle kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon. Statovci on palkinnon kaikkien aikojen nuorin voittaja.Suomessa Bollaa on myyty tähän mennessä runsaat 30 000 kappaletta.