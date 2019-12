Rokonarpisena Bond-pahiksena tunnettu Robert Davi yllättää: Tulee Suomeen laulamaan Sinatraa, mutta myös tapaamaan ystäviään

Kulttuuri

Rokonarpisena Bond-pahiksena tunnettu Robert Davi yllättää: Tulee Suomeen laulamaan Sinatraa, mutta myös tapaa

mahtavaa tulla Suomeen”, iloitsee puhelimessa laulaja-näyttelijä Robert Davi, joka esiintyy torstaina Helsingin Kulttuuritalossa Davi Sings Sinatra -konsertissa.Lausahduksessa ei sinänsä ole mitään erityistä. Noin ulkomaiset artistit yleensä kohteliaasti kehuvat ennen Suomen-vierailuaan.Mutta Davi alkaa heti perään intoilemaan juuri tiettyjen suomalaisten tapaamisesta.”Pääsen tapaamaan esimerkiksi vanhoja ystäviäni Mika Kaurismäkeä ja Kari Väänästä”, hän sanoo.66, ei välttämättä ole tuttu nimi kaikelle kansalle. Mutta harvassa ovat ne vähänkään aktiiviset elokuvien katsojat, jotka eivät olisi hänen kasvojaan joskus nähneet. Rokonarpiset, etenkin roistonrooleihin sopivat kasvot jäävät hyvin mieleen.Davi on malliesimerkki sellaisesta ahkerasta, tutusta sivuosanäyttelijästä, jota kutsutaan englanniksi ”that guyksi”. ”Se tyyppi”.Hän on näytellyt 1970-luvun lopulta lähtien noin sadassa elokuvassa ja lähes yhtä monessa tv-sarjassa.Niihin mahtuu Die Hardin (1988) kaltaisia Hollywood-hittejä, Bond-elokuva Lupa tappaa (1989) sekä runsaasti pienen budjetin b-filmejä. Jälkimmäisistä löytyy kulttisuosikkejakin, kuten kauhu-toimintasekoitus Mielipuolikyttä jatko-osineen (1988–1993).Tv-sarjoista hänet on voinut bongata toistuvasti esimerkiksi Pimeyden sydämessä, Stargate: Atlantiksessa tai Criminal Mindsissä.sitten on Mika Kaurismäen ohjaama elokuva Amazon vuonna 1990.Se oli tekoaikanaan suomalaiseksi elokuvaksi harvinainen tapaus, ulkomailla kuvattu kansainvälinen tuotanto. Pääosaa esitti Kari Väänänen. Muissa rooleissa nähtiin parikin melko tunnettua amerikkalaisnimeä: Bond-roolinsa ansiosta uransa parhaassa vaiheessa ollut Davi sekä Rae Dawn Chong.Jännitysdraamassa Väänäsen esittämä suomalainen Kari pakenee menneisyyttään Brasiliaan kahden tyttärensä kanssa. Rio De Janeirosta hän päätyy Amazonin viidakoihin uuden ystävänsä, lentäjä-onnenonkija Danin (Davi) kanssa. Hän tapaa myös ravintoloitsija Paolan (Chong), joka kantaa huolta sademetsän tuhoamisesta sekä alkuperäisasukkaiden kohtalosta.Davi sanoo, että Amazon oli aikaansa edellä. Siinä olikin vahva luonnonsuojelullinen teema, aikana jolloin se ei ollut elokuvissa ollenkaan yleistä.30 vuotta myöhemmin, se olisi hyvinkin ajankohtainen. Ilmastonmuutos on tämän ajan suurimpia kriisejä. Brasiliassa Amazonin sademetsien tulipalot kiihtyivät moninkertaistuivat tänä vuonna. Presidenttinä maassa on nykyään Trump-henkinen oikeistopopulisti Jair Bolsonaro, joka ei luonnonsuojelusta välitä.”Ja meidän elokuvamme kiinnitti huomiota sademetsien sekä alkuperäiskansojen suojeluun jo vuonna 1990. Olen ylpeä, että sain olla siinä mukana”, Davi sanoo.Elokuvan teosta Davilla on runsaasti hauskoja muistoja. Yksi niistä liittyy äänittäjä Jouko Lumpeeseen.”Asuimme eräässä vaiheessa pienellä aukiolla keskellä viidakkoa, pienissä majoissa, apinoiden ja muiden eläimien keskellä. Siellä heräsin eräänä yönä, kun kuulin jonkun huutavan. Kaksi sanaa toistui huudossa: Perkele! Saatanaaaa!”Tai ”perkkelee, santanaaaaa”, kuten Davi lausuu.”Huutaja oli Jouko Lumme, joka oli eksynyt viidakkoon. Vasta myöhemmin opin, mitä nuo sanat tarkoittivat”, Davi sanoo.Davi sanoo, että hän aikoo kertoa Amazon-anekdootteja lisääkin suomalaisyleisölle torstain konsertissaan.Helsinkiin saapuu nyt näyttelijän sijaan laulaja-Davi.Hän on nimittäin viime vuosina satsannut uuteen uraansa Frank Sinatran kappaleiden tulkitsijana.Davi julkaisi vuonna 2011 albumillisen ikonisen laulajan tunnetuksi tekemiä kappaleita.Davi Sings Sinatra – On the Road to Romance sai erinomaisen vastaanoton. Levyä ylisti esimerkiksi arvostettu Jazz Times -lehti. Albumi nousi jopa Yhdysvaltain myydyimpien jazz-levyjen Billboard-listalle kärkikymmenikköön. Davin Sinatra-tulkintoja on ylistänyt jopa muusikko-tuottajalegenda Quincy Jones.Davi siis onnistui siinä, missä monet laulamisesta innostuneet niminäyttelijät – kuten r&b-debyyttilevynsä 1987 julkaissut Bruce Willis – ovat epäonnistuneet.hän ei olekaan muusikkona myöhäsyntyinen. Newyorkilainen Davi opiskeli uransa alkuaikoina muun muassa kuuluisan Stella Adlerin studiossa, mutta nuorena hän oli treenannut vakavissaan myös oopperalaulua.Davi kertoo, että Sinatra on ollut aina hänen suurin muusikkoidolinsa. Davi on Sinatran tavoin italialaistaustaisen perheen poika.”Italialaisamerikkalaisissa perheissä oli tapana sanoa, että kaksi ihmistä on aina ylitse muiden: paavi ja Sinatra – eikä välttämättä tuossa järjestyksessä.”Italialaisamerikkalaiseen väestöön oli Yhdysvalloissa suhtauduttu vielä 1990-luvun alun Yhdysvalloissa todella rasistisesti, ja Davin mukaan Sinatran menestys oli siksikin heille valtavan merkittävä asia.”Hän loi tietä meihin kohdistuvien ennakkoluulojen hälvenemiselle”, Davi sanoo.toi uudenlaista virtuositeettia esittämäänsä musiikkiin, viihteelliseen swingiin. Hänen kaltaisiaan laulajia kutsuttiin usein väheksyvästi ”croonereiksi”, pehmeä-äänisiksi viihdyttäjiksi.Mutta Sinatra omaksui lauluunsa jopa oopperoista tuttua bel canto -tekniikkaa, Davi kertoo.Davi uskoo, että klassisen laulun ymmärrys on yksi syy sille, miksi juuri häntä pidetään taitavana Sinatra-tulkitsijana.”Toinen avain Sinatran ymmärtämiseen on se, että hän ei vain laulanut lyriikoitaan. Hänen tulkintansa kuulostaa siltä, että hän on kokenut kaiken mistä laulaa, tuntee kaiken syvällä sisällään. Kutsun häntä maailman ensimmäiseksi ’metodilaulajaksi’”, Davi toteaa.Davin ja Sinatran välillä on myös mielenkiintoinen yhteys, elokuvien puolella.Kuin kohtalon ohjaamana parikymppinen näyttelijänalku Davi sai vuonna 1977 ensimmäisen elokuvaroolinsa tv-filmistä Contract on Cherry Street. Sen pääosassa oli Sinatra, joka näytteli aktiivisesti elokuvissa vielä myöhempinä vuosinaankin.”Mieti nyt, millainen hetki se oli minulle. Minä, italialaisamerikkalainen nuori poika, pääsin yhtäkkiä tapaamaan Sinatran, juttelemaan hänelle ja tutustumaan häneen”, Davi tunteilee.vielä hetkeksi elokuviin.Davi poikkeaa hieman amerikkalaisten näyttelijöiden enemmistöstä poliittisten mielipiteidensä vuoksi. Hän on nimittäin avoimesti konservatiivi ja republikaani, ja tuki Donald Trumpiakin tämän presidentinvaalikampanjassa.Jotkut muut samoin ajattelevat amerikkalaisnäyttelijät – kuten viime vuonna kuollut R. Lee Ermey – ovat väittäneet, että konservatiivisten kantojensa heitä pidetään liberaalissa elokuvamaailmassa hylkiöinä. Kuulemma roolejakaan ei siksi oikein heru.Daville elokuva- ja tv-rooleja tuntuu kuitenkin vuodesta toiseen löytyvän, jos nyt ei isoissa Hollywood-tuotannoissa. Davin sivu Internet Movie Database -tietokannassa ilmoittaa, että hänet tullaan näkemään lähiaikoina yli kymmenessä elokuvassa, jotka ovat parhaillaan tekeillä tai suunnitteluvaiheessa.Yksi on Ronald Reaganista kertova elokuva Reagan, jossa Davin on määrä esittää Neuvostoliiton johtajaa Leonid Brežneviä.Davi antaa siihen liittyen näytteen matalasta, venäläiskorostuksellisesta puheesta. Se kuulostaa pätevältä ainakin näin suomalaiseen korvaan.Davin elokuvista puhuttaessa voi olla mainitsematta Bondia. Davi on urallaan päässyt Bond-pahisten arvovaltaiseen joukkoon. 007 ja lupa tappaa -elokuvassa Davi esitti pääroistoa, huumelordi Frank Sanchezia.Bondeja rakastetaan Suomessakin, ja jos jostain, Lupa tappaa -roolistaan Davi täällä tunnistetaan.Kyllästyttääkö häntä koskaan Bondeista puhuminen?Ei, hän vakuuttaa.”Nyt puhutaan kuitenkin maailman suosituimpiin kuuluvasta elokuvasarjasta. Aina kun uusi Bond-elokuva tulee ensi-iltaan, myös Lupa tappaa nousee jollain tavalla uudelleen esille.””En todellakaan kyllästy – sehän olisi vähän kuin Sylvester Stallone kyllästyisi puhumaan Rockysta.”