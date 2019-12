Kulttuuri

Vuoden 1963 elokuvasovitus Kärpästen herra -romaanista nähdään meillä nyt ensimmäistä kertaa, ja se tuntuu aja

Peter Brookin

On

Kärpästen herra

Kärpästen herra

Molemmat

sovitusta William Goldingin Kärpästen herra -romaanista ei tiettävästi ole koskaan esitetty Suomessa elokuvateattereissa tai televisiossa.Ensi-illan ajoitus osuu kipeästi. Elokuva tuntuu nyt ajankohtaisemmalta kuin koskaan.Juoni on melko uskollinen alkuteokselle. Kolmisenkymmentä pikkupoikaa haaksirikkoutuu autiolle saarelle. He muodostavat yhteisön, jolla on säännöt. Mutta pian se alkaa rakoilla ja ajautuu väkivaltaan. Ralph (James Aubrey) äänestetään johtajaksi. Hän edustaa järkeä ja demokratiaa. Jack (Tom Chapin) johtaa lihaa hankkivia metsästäjiä ja janoaa valtaa.usein sanottu, että poikien yhteisö ajautuu kaaokseen, mutta pikemminkin syöksykierre johtaa vahvimman valtaan, eräänlaiseen fasismiin.Jackissa on nyt helppo nähdä Trump, Putin tai mikä tahansa uusoikeistolainen populistinen liike.Monien nykyisten populistien tavoin Jack pönkittää valtapyrkimyksiään pelolla ulkopuolista tuntematonta kohtaan. Ei ole juuri väliä, onko poikien pelkäämä peto todellinen, kunhan sitä pelätään.Terävin pikkupoika epäileekin, että ehkä peto on pojissa itsessään. Totuuden puhujia ei diktatuureissa kohdella lempeästi.Brook (s. 1925) tunnetaan paremmin teatterintekijänä kuin elokuvaohjaajana. Hän otti vaikutteita Antonin Artaudin 1930-luvun Julmuuden teatteri -manifestista, jossa haettiin taiteen hyökkäystä yleisön aistien kimppuun.Kärpästen herrassa se näkyy ainakin väkivaltana, joka riipaisee erityisen kovaa, koska sitä harjoittavat lapset. Lapsille elokuva ei sovi.kuvattiin vuonna 1961 Puerto Ricossa muun ­muassa Viequesin saarella. Materiaalia kertyi 60 tuntia. Leikkaaminen ja jälkityöt kestivät pitkään.Pojat eivät saaneet ennakkoon käsikirjoitusta vaan joutuivat usein tilanteisiin melkein yhtä yllättäen kuin tarinassa. Jotkut heistä ovat myöhemmin kertoneet, että kokemus oli traumaattinen.vertautuu J. M. Barrien kirjaan Peter Pan. Siinäkin joukko poikia temmeltää saarella.Barrien kirja ilmestyi vuonna 1902 ja Goldingin vuonna 1954. Niiden käsitykset ihmisluonnosta eroavat tavalla, joka kertoo paljon 1900-luvusta.Peter Panissa epäjärjestys oli vielä leikkiä, ja pahaa vastaan noustiin hyvässä järjestyksessä. Kärpästen herrassa taas pojat suistuvat laumaksi, joka harjoittaa silmitöntä väkivaltaa, miten sattuu.alkuteokset on kirjoitettu Britanniassa, jonka imperiumi mureni niiden ilmestymisvuosien välissä.Kärpästen herra -elokuva heijasti aikoinaan ydinsodan pelkoa. Puoli vuosisataa myöhemmin se vaikuttaa vähän väkinäiseltä, mutta populismin mekanismien kuvaus suorastaan profeetalliselta.