Aikamme nyyhkyleffahitissä muisti heikkenee mutta rakkaus kestää

rakkauskertomukset eivät kuulu nykyisen Hollywoodin lempiteemoihin, vaan kun niitä tehdään, ne usein pohjautuvat jo suosittuihin kirjallisiin aiheisiin. Nicholas Sparks on menestyksekäs romaanikirjailija, jolta on suomennettukin toistakymmentä teosta. Hänen esikoisestaan Kuuntele vain muistojasi (1996) tehtiin elokuva The Notebook – rakkauden sivut (2004). Nick Cassavetesin ohjaus kuuluu aikamme nyyhkyleffahitteihin.Romanssi käynnistyy vuoden 1940 Etelä-Carolinassa, jossa työläispoika (Ryan Gosling) ja rikkaan suvun tytär (Rachel Adams) rakastuvat. Epäsäätyistä rakkautta ei katsota hyvällä, väliin tulee sota, toinen kosija, eivätkä 365 kirjettäkään tavoita vastaanottajaa.Nykypäivään sijoittuvassa prologissa iäkäs mies (James Garner) tarinoi Altzheimerin taudin koettelemalle muistisairaalle rouvalle (ohjaajan äiti Gena Rowlands).Varmakätisen tuotannon on helppo luottaa osaaviin näyttelijöihin, kun puitteet ovat mallillaan ja pitkien kaarien kehystarinassa riittää tunteiden paloa.