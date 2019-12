Kulttuuri

Tapiola Sinfonietta tuotti Rachel Podgerin johdolla hyväntuulista barokkivirtaa

Rachel Podger

astuu säteilevänä Tapiola Sinfoniettan eteen ja pistää barokkikoneen käyntiin. Tuntemattomampi italialainen Francesco Maria Veracini sai kunnian avata pelin alkusoitolla nro 6, g-molli.Keskellä kirkkoa soittavan Sinfoniettan itsestään vielä kutistetumpi versio kiihtyy heti musiikin mukaan. Kiinnostavinta omaa särmää Veracini tarjosi teoksen kahdessa viimeisessä osassa.Largossa kuultiin ensi kertaa oboistien Anni Haapaniemen ja Marja Talkan taidokkuutta. Solistisia näytönpaikkoja olikin tarjolla runsaasti pitkin iltaa. Fagotisti Etienne Boudreault pääsi myös loistamaan. Muita puhaltimia ei kokoonpanoon tällä kertaa kuulunut.ansioluettelo barokkimusiikin maailmassa on hengästyttävä. Festivaaleja, opettamista, levytyksiä, palkintoja, konsertointia ja kaikki tämä mitä arvostetuimmilla areenoilla. Esiintyessään Johann Sebastian Bachin viulukonserton a-molli solistina syy menestykseen oli helppo kuulla.Barokkiviulun viritys haastoi korvia mukavalla tavalla, samoin Podgerin oma tapa tehdä Bachin Allegro assai oli avoin tanssiinkutsu virtuoosisine Vivaldi-vaikutteineen. Barokkimusiikin soittaminen vaikuttaa näennäisesti helpolta, on luontaisesti hauskaa ja musiikilliselta anniltaan kiehtovaa.Italialaisen Evaristo Felice Dall’abacon Concerto grosso D, op. 5 nro 6 oli kuulokuvaltaankin korkeaviritteinen kokemus. Vivaldin ja erityisesti Corellin vaikutteet olivat ilmeisiä, mutta Dall’abaco oli löytänyt myös joitain omia uusia barokkitehosteita.Pidempi yhteisharjoitteluaika olisi saattanut nostaa esiin vieläkin jännittävämpiä asioita.pätee oikeastaan kautta konsertin. Orkesteri on nopea syttymään ja taitava tekemään. Jos se haluaisi upota syvemmälle barokin esitystradition mukaisten yllätysten esiin nostamiseen, se varmasti onnistuisi siinäkin.Nyt valintana oli pitää hyvin käyvä barokkikone liikkeessä, hyvällä asenteella, energiaa tuottaen. Sen todisti myös konsertin päättänyt Bachin Orkesterisarja nro 1 C-duuri, missä myös Eero Palviaisen vaikuttavaa pitkäkaulaista bassoluuttua, teorbia, pääsi kuulemaan kunnolla.