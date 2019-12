Räppäri Tekashi 6ix9inen tuomio lyheni elinkautisesta kahteen vuoteen, mutta jengiläisiä vastaan todistaminen asetti hänet hengenvaaraan

Kulttuuri

Räppäri Tekashi 6ix9inen tuomio lyheni elinkautisesta kahteen vuoteen, mutta jengiläisiä vastaan todistaminen

Yhdysvaltalainen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Hernandez

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Todistuksensa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aiemmin