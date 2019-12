Lapsena Sanna Klemettiä haukuttiin Hullu-Sannaksi – Nyt hän on ylistetty artisti Litku Klemetti, joka uskoo, että mielenterveysongelmat inhimillistävät taidetta

Kulttuuri

Hullu-Sanna käänsi pilkan voitoksi

Hullu.

Mä en halua olla / enää se Hullu-Sanna.

”Hullu-Sanna

Päästin valloilleen tämän hirviön / Sitä kaikki tsekkaa nyt kiimoissaan.

Tämän

Mitä muutakaan tekisin / kuin olisin sekaisin.

Sanna

Kun en kuulunut jengiin / Hankin väärän puseron.

Koulun

Mua ei kiinnosta menneisyys / Pelkästään epätäydellisyys.

Lukion

Mä olen ding dong aina vaan / Varmaankin joutaisin hourulaan.

”Uskonnollinen

Hän hurja rokkitähti on ja silti onneton.

Litkun

Hän on aikuinen lapsi eikä leiki ees salaa / Leuat menee vielä sijoiltaan.

Kova

Kauan sitten lähin tähän mielikuvitusleikkiin / En kai osais tehä muutakaan.

Viime

Jokainen liike oikeasti sattuu / mutta elämä jatkuu vaan.

Nyt

Kaikkihan tietää että / mä teen mitä tahdon.

Uudet

Katkelmat lyriikoista ovat Litku Klemetin Ding ding dong -levyltä.

Juttukeikan kulisseissa: