Elokuvatuottaja Jani Pösö, 50, tekee komedioita homofobian, mielenterveysongelmien ja eutanasian kaltaisista aiheista

Kulttuuri

Elokuvatuottaja Jani Pösö, 50, tekee komedioita homofobian, mielenterveysongelmien ja eutanasian kaltaisista a

Kuin kirpputorille

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Samaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ennen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vuosituhannen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pösön