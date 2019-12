Yli 20 vuotta vanhasta The Joulukalenterista on tullut puujalkahuumorin klassikko – Kysyimme ohjelman tonttukolmikolta, miltä sarja näyttää vuosien jälkeen

Kulttuuri

Yli 20 vuotta vanhasta The Joulukalenterista on tullut puujalkahuumorin klassikko – Kysyimme ohjelman tonttuko

Seikka

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ohjelman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

The Joulukalenterin

Sarjan

Päätähdistä

Kari Lehtomäki:

Raumalainen

Kuvaukset

Sarjan

Raimo Smedberg:

Merimaskussa

Kerttu Niskasta

Myöskään

Seppo Korjus:

Viialassa

Erityisen