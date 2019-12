Suomalainen Berndt Arell johti Ruotsin kansallismuseota silmät mustina ja Jumalaan uskoen – ruotsalaiset eivät halunneet puhua kummastakaan

Kulttuuri

Suomalainen Berndt Arell johti Ruotsin kansallismuseota silmät mustina ja Jumalaan uskoen – ruotsalaiset eivät

Tukholma

Berndt Arell

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Arell ei

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

En ollut edes nähnyt sellaista väkivaltaa. En osannut kuvitella, että sellaista on olemassa.

Jeesuksen