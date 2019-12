Kulttuuri

Frozen 2 -elokuvan ensi-ilta jäädytti Finnkinon nettisivut: ”Ihan poikkeuksellinen ilmiö”

Juuri nyt

Disney-animaatio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lähteisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Puoli

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Frozen-elokuvissa